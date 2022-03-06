桃園蝙蝠洞觀音洞步道串通 觀旅局長：推荐健行旅遊

桃園市府觀旅局為提供遊客更多元選擇，去年疫情期間完成復興區觀音洞步道連通蝙蝠洞步道工程，延伸步道去處，觀旅局長楊勝評今天上午表示，串連蝙蝠洞、觀音洞步道2930公尺，擁有豐富多元植物林相，有別於其他賞景步道，隨疫情緩解，提供民眾健行散步、吸收芬多精的新休閒去處。

市府觀旅局指出，復興區三民里北部谷間的蝙蝠洞，原始環境、地勢隱蔽，早期成千上萬蝙蝠聚集洞內為名，如今蝙蝠遷移他處不再復見，天然岩洞高20公尺、寬50公尺、深20公尺的彎月形洞口，之前清泉瀑流，亦有水濂洞之名，2年多前，市府斥資整修完成蝙蝠洞步道，全長610公尺舖設石磚，步行約20分鐘可達，途中一座瞭望台及景亭，提供民眾沿線舒適遊覽。

觀音洞步道沿三民溪上游溪谷，全長2020公尺，步道南口為秋山清泉岩觀音洞，也是自然岩洞，奉祀觀音菩薩有名，沿線有觀音洞瀑布、小吊橋，植栽豐富，林相美麗，步道北口至涼亭，可通往蝙蝠洞及停車場，市府去年斥資1492萬多元完成觀音洞步道整修工程，也完成連通蝙蝠洞步道，讓民眾輕鬆休閒健行。