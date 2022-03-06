快訊

烏克蘭網友發揮創意 透過Google餐廳評論向俄人傳戰爭真相

油價再飆快去加油 中油：汽、柴油明起每公升漲0.6元

桃園蝙蝠洞觀音洞步道串通 觀旅局長：推荐健行旅遊

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市復興區蝙蝠洞步道（見圖）、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道（見圖）、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供

桃園市府觀旅局為提供遊客更多元選擇，去年疫情期間完成復興區觀音洞步道連通蝙蝠洞步道工程，延伸步道去處，觀旅局長楊勝評今天上午表示，串連蝙蝠洞、觀音洞步道2930公尺，擁有豐富多元植物林相，有別於其他賞景步道，隨疫情緩解，提供民眾健行散步、吸收芬多精的新休閒去處。

市府觀旅局指出，復興區三民里北部谷間的蝙蝠洞，原始環境、地勢隱蔽，早期成千上萬蝙蝠聚集洞內為名，如今蝙蝠遷移他處不再復見，天然岩洞高20公尺、寬50公尺、深20公尺的彎月形洞口，之前清泉瀑流，亦有水濂洞之名，2年多前，市府斥資整修完成蝙蝠洞步道，全長610公尺舖設石磚，步行約20分鐘可達，途中一座瞭望台及景亭，提供民眾沿線舒適遊覽。

觀音洞步道沿三民溪上游溪谷，全長2020公尺，步道南口為秋山清泉岩觀音洞，也是自然岩洞，奉祀觀音菩薩有名，沿線有觀音洞瀑布、小吊橋，植栽豐富，林相美麗，步道北口至涼亭，可通往蝙蝠洞及停車場，市府去年斥資1492萬多元完成觀音洞步道整修工程，也完成連通蝙蝠洞步道，讓民眾輕鬆休閒健行。

楊勝評表示，蝙蝠洞步道、觀音洞步道過去路徑行走不理想，該局斥資將2條步道徹底整修和串連，打造適合民眾悠閒健行步道，從蝙蝠洞進入、連通觀音洞步道可前往角板山公園，欣賞蝙蝠洞、觀音洞沿線景點及豐富多元的植栽林相，也是該局推薦健行旅遊新去處。

桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道（見圖）連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供
桃園市復興區蝙蝠洞步道、觀音洞步道（見圖）連通完成，林相豐富，市府推荐健行新去處。圖／觀旅局提供

蝙蝠 疫情 桃園

延伸閱讀

民眾黨桃園市長候選人問題 賴香伶食安、謝立功交通

民眾黨桃園市長人選PK 謝立功：桃園好 台灣就會好

爭取參選桃園市長 賴香伶喊出「公民參與、開放政府」

彰化子弟為縣服務 參山處力推豐柏步道輕旅行

相關新聞

桃園蝙蝠洞觀音洞步道串通 觀旅局長：推荐健行旅遊

桃園市府觀旅局為提供遊客更多元選擇，去年疫情期間完成復興區觀音洞步道連通蝙蝠洞步道工程，延伸步道去處，觀旅局長楊勝評今天...

新竹縣2新型態衛生所6月啟用 提升長期照護服務品質

新竹縣新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓新建工程已近完工，目前正在裝修內部，預計6月就能啟用，未來這2座新型態衛生所將肩負起照顧地...

大湖二橋重建改道 大湖抄小路 又傳摔車

苗栗縣大湖鄉正逢草莓季，但重要的聯外橋梁大湖二橋也正在進行改建，由南往北進入大湖市區的車輛須繞道行駛，昨天又出現民眾求方...

竹市水田人行天橋存廢 將試辦封橋

新竹市政府今年正陸續拆除香山一號、二號行人天橋，下一座鎖定經國路與水田街路口的水田人行天橋，敲定22日起至4月21日試辦...

新竹迎曦門 聲援烏克蘭

俄烏戰火持續，全球響應聲援烏克蘭，新竹市政府也加入聲援行列，百年古蹟迎曦門、台電新竹區營業處活動中心外牆入夜投射藍、黃燈...

桃市只談半年失業率 挨批鴕鳥

桃園去年下半年失業率4.0%，名列六都第3，勞動局日前在市政會議報告，歸功青年就業獎勵、安穩僱用等計畫奏效，但有議員質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。