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新竹縣2新型態衛生所6月啟用 提升長期照護服務品質
新竹縣新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓新建工程已近完工，目前正在裝修內部，預計6月就能啟用，未來這2座新型態衛生所將肩負起照顧地方社區長者的醫療服務，更規畫日照中心能提供長照服務，也能讓各年齡層居民有更完善的預防保健服務。
新竹縣衛生局長殷東成指出，過去民眾對於衛生所的看法都是老舊落後、跟不上時代，因此許多民眾有醫療需求都不會優先選擇衛生所，不過為了提供更好的社福照顧，去年衛生局經中央核定整建長照衛福據點計畫補助，便著手進行湖口鄉及新埔鎮衛生所的改建工程。
其中舊湖口鄉衛生所原本位於鄉公所內，但因為年代久遠老舊且空間狹小，已經不符合湖口人口與日俱增後的負荷，硬體設施更跟不上現代醫療要求，決定優先新建新型態衛生所。
另外舊新埔鎮衛生所同樣因建物老舊，興建已近70年，且內部空間狹小，因此縣府便撥用新埔鎮都市計畫區域內機關用地作為興建基地，將衛生所整棟重新興建，要以嶄新面貌提供民眾優質健康服務空間、強化社區預防保健及提升長期照護服務品質。
為了滿足未來居民對於長照醫療的需求，2座衛生所都規畫了日間照護中心，分別可容納30名長者，此外也設有掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等，能提供民眾一般醫療、預防保健需求。
2座衛生所大樓新建工程總經費達1億1佰多萬元，目前主建物及外觀都已完工，預計6月就能順利落成啟用，縣長楊文科希望新型態衛生所能提升地方的醫療保健及長期照護服務品質，讓衛生所成為地方的照顧服務中心，讓民眾獲得更好的照顧。
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