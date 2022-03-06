新竹縣2新型態衛生所6月啟用 提升長期照護服務品質

新竹縣新埔鎮及湖口鄉衛生所大樓新建工程已近完工，目前正在裝修內部，預計6月就能啟用，未來這2座新型態衛生所將肩負起照顧地方社區長者的醫療服務，更規畫日照中心能提供長照服務，也能讓各年齡層居民有更完善的預防保健服務。

新竹縣衛生局長殷東成指出，過去民眾對於衛生所的看法都是老舊落後、跟不上時代，因此許多民眾有醫療需求都不會優先選擇衛生所，不過為了提供更好的社福照顧，去年衛生局經中央核定整建長照衛福據點計畫補助，便著手進行湖口鄉及新埔鎮衛生所的改建工程。

其中舊湖口鄉衛生所原本位於鄉公所內，但因為年代久遠老舊且空間狹小，已經不符合湖口人口與日俱增後的負荷，硬體設施更跟不上現代醫療要求，決定優先新建新型態衛生所。

另外舊新埔鎮衛生所同樣因建物老舊，興建已近70年，且內部空間狹小，因此縣府便撥用新埔鎮都市計畫區域內機關用地作為興建基地，將衛生所整棟重新興建，要以嶄新面貌提供民眾優質健康服務空間、強化社區預防保健及提升長期照護服務品質。

為了滿足未來居民對於長照醫療的需求，2座衛生所都規畫了日間照護中心，分別可容納30名長者，此外也設有掛號室、診療室、檢驗室、抹片室、預注室、哺集乳室、疫苗室等，能提供民眾一般醫療、預防保健需求。