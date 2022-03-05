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桃園中平商圈邀300民眾一同彩繪石頭 慶土地公誕辰

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動，以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動，以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰。記者翁唯真／攝影

桃園中壢市區舊地名為「石頭庄」，中壢火車站前有小西門町之稱的中平商圈，所在的里為「石頭里」，商圈理事長劉柏成第4年在農曆2月2日土地公生日隔天，舉辦石頭彩繪活動，以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰，吸引大小朋友熱情參與。

今下午在徒步區內舉行「徒步藝術季彩繪石頭禮」活動，由老師帶領300位民眾，手繪自己專屬的開運伯公石；因過去沒有土地公神像，便以石頭為代表，因此石頭里與中平商圈多次以石頭彩繪伯公的文創方式慶祝土地公誕辰，融合地方特色發揮個人創意，也藉此讓民眾了解土地公信仰。

此活動不需報名參加，不過有先前參加過的民眾看到資訊後，自發性提前主動報名卡位，怕人太多；劉柏成表示，近年來石頭里辦公處與商圈協會常態募集物資捐助弱勢、營造街區裝置藝術、推動無障礙騎樓整平、高校系列等活動，但日前因疫情未能照常舉行手繪春聯、元宵燈籠約繪活動，此次藉由在石頭上構圖彩繪象徵祝福。

劉柏成說，去年聖誕活動期間至商圈合作店家使用五倍券消費滿200元即可獲得抽獎券，摸彩活動因先前疫情嚴峻暫停，也於今日一同舉辦。

桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動，，由老師帶領300位民眾，手繪自己專屬的開運伯公石。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今辦彩繪石頭活動，，由老師帶領300位民眾，手繪自己專屬的開運伯公石。記者翁唯真／攝影

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