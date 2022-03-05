民眾黨桃園市長人選PK 謝立功：桃園好，台灣就會好
2024桃園市長選舉，民眾黨秘書長謝立功與黨籍立委賴香伶有意角逐，2人今晚在直播PK擂台同台，先後說明參選原因及市政願景，爭取黨內同志支持。
謝立功表示，桃園是國家的大門，是台灣的門戶，「桃園好，台灣就會好」。自己曾任中央警察大學系主任和移民署署長，經常待在桃園，現在也是桃園的新住民，而桃園是具備多元文化的城市，許多身旁朋友都對這個城市有所期待，期待這個地方變得更好。
謝立功認為桃園不是沒有進步，而且不論是升格前的縣長或現任市長，每個人都在自己的基礎上往前邁進，只是現在的桃園需要突破性的進展。他提出桃園需要「斷代性創新」，概念有點類似手機從只能打電話的3G時代突然跳到能上網、視訊、打遊戲的4G時代，讓桃園不只是作為台灣的直轄市。
謝立功提出三大政見，「閃亮國門計畫」重點在於發揮航空城優勢，「多元新住民文化城市」將關注外籍移工、新住民、北漂族和脫北族等族群，而「桃園市政府亞洲學院」則是要培養學者專家、約聘雇人員和常任文官，讓台灣越來越好。
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