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楊旦華藝術展結合AR 畫中人物跳舞呈現原民服飾之美

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
楊旦華「舞動原力」藝術展，5日在蕭如松藝術園區展出，她將原住民16族的服飾與造型，呈現在平面畫中，並結合時下最流行的AR擴增實境，只要用手機輕鬆一掃QR Code，畫中人物就會開始跳舞表演與民眾互動。圖／蕭如松藝術園區提供
楊旦華「舞動原力」藝術展，5日在蕭如松藝術園區展出，她將原住民16族的服飾與造型，呈現在平面畫中，並結合時下最流行的AR擴增實境，只要用手機輕鬆一掃QR Code，畫中人物就會開始跳舞表演與民眾互動。圖／蕭如松藝術園區提供

楊旦華「舞動原力」藝術展，5日在蕭如松藝術園區展出，她將原住民16族的服飾與造型，呈現在平面畫中，並結合時下最流行的AR擴增實境，只要用手機輕鬆一掃QR Code，畫中人物就會開始跳舞表演與民眾互動，呈現原民服飾特色，展覽只到9日，園區邀請民眾一起來欣賞。

蕭如松藝術園區表示，楊旦華為玄奘大學藝術設計學院碩士班學生，這次於園區展出16幅平面畫作，表現出原住民16族的服飾與造型。創作者楊旦華說，為此展出她花了1年時間準備，喜愛原住民文化的她，想透過創作服飾與造型將原民文化傳遞出去，獲得玄奘大學老師謝明勳讚許。

楊旦華表示，在製作過程中，首先要將各族的服飾與造型先行完成，而服飾製作避免抄襲，不能做得一模一樣，但又不能差太遠，因此在製作服飾上就要很注意。

楊旦華以賽德克族為例說明，男女傳統服裝都有苧麻製作的披肩，服裝長衣上面有帶狀紅色條紋，服裝設計以紅、白、黑色相間條紋布料為整體設計，斜方巾展現復古風格，搭配多層次設計，頭巾和綁腳布以同款布料製成，髮型素雅復古，服飾整體造型樸實為重要設計理念，展現族人勤奮、努力及健康。

拉阿魯哇族則呈現文雅，上衣以白、黑相間的直線條為設計，袖子為七分袖俐落、典雅。胸前佩帶彩色木珠凸顯衣服的亮點，前襟以黑、白相間的菱形紋綿布設計，裙子則以同布料的菱格條紋布做到及膝，裙擺及頭飾的彩色毛球象徵歡慶豐年，整體造型表現出小米豐收及愉悅。

楊旦華的作品中，各族都有特色及其創作理念，平面畫還附上QR Code，手機一掃有AR擴增實境，可見音樂搭配畫中人物驚喜出現，在民眾面前跳舞表演，讓展覽更添趣味性。

原住民 擴增實境

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