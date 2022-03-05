50年來第1次！石門水庫滿水位 媽祖遊船遶境至新溪口吊橋

桃園市渡船遊艇商業同業公會今與大溪區百吉復興宮舉辦石門水庫一年一度媽祖遊湖繞境活動，今年水庫水情甚好，安排15艘遊艇公民眾信徒免費搭乘祈求風調雨順，疫情早日退散。

公會總幹事陳咪春表示，舉辦超過50年的媽祖繞境遊湖船隊以往都是從大壩碼頭至阿姆坪碼頭，不過今年滿庫水情好，因此船隊將開至角板山的新溪口吊橋，以往這時會春耕放水，不過目前還是滿水位，民眾可趁機體驗，今遊湖時間約3個小時。

陳咪春指出，今天上午7時開始發號碼牌，一下就發完，最早的的一組香客上午5時就到了，原定開放200人上船，最終達到約400人一同遊湖；也有民眾說，自己幾已10多年沒來，沒想到今天共襄盛舉竟可看到滿水位的風光，相當幸運。

陳咪春也感嘆，桃園疫情嚴重時，生意突然掉8成，許多船班取消，228連假時生意才好一點，以往1天可達上千人，疫情重創後變幾十個，巨大落差大家都難接受，所幸現滿水位，歡迎遊客前來體驗。

北區水資源局表示，石門水庫現有觀光遊艇、漁撈船及農務船近180餘艘，水庫興建完成後，乘船遊湖風氣興起，新興的遊艇業者便將原來於陸上舉行媽祖遶境，創新為水域祈福的遊湖活動，除祈福消災，也祈求媽祖護祐地方經濟的發展與繁榮。

截至今天下午3時許，石門水庫有效蓄水量為20699萬立方公尺，水位達245.20公尺，高於標準20公分，蓄水比為百分之百。