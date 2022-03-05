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竹北鳳山溪水月景觀橋工程延宕 公所拚6月完工通車

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所辦理「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」，要新建2座自行車用景觀橋，其中牛埔溪橋已經完工。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所辦理「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」，要新建2座自行車用景觀橋，其中牛埔溪橋已經完工。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所為帶動濱海地區觀光，獲經濟部水利署補助辦理「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」和「牛埔溪水月意象整體景觀工程」，原訂去年底就要完工，卻接連受到缺工及下雨天無法施工等因素，進度延宕。竹北市長何淦銘表示，整體工程預計6月初完工，屆時將辦通車典禮邀請自行車族來體驗。

竹北市公所為帶動竹北西區發展，向中央爭取興建鳳山溪水月意象景觀橋，透過設置2座自行車用景觀橋，串聯鳳山溪南、北岸觀光資源，並整闢鳳山溪北側魚塭步道、鳳山溪南側白色水月公園及牛埔溪沿線步道，興建休憩景觀台、紅樹林疏伐、植栽綠美化等，增添竹北濱海地區觀光亮點。

整體工程原定去年底就要完工，不過公所坦言因缺工問題加上前陣子連日降雨無法施工，如今完工日預計要延到6月。何淦銘表示，鳳山溪水月景觀橋工程獲前瞻計畫水環境預算補助，總工程經費達1.9億元，其中鳳山溪橋總橋長430公尺，目前正加緊趕工，而其他工程包含牛埔溪橋已完工、水月公園進度已到97％。

何淦銘說，目前牛埔溪水月意象整體景觀工程礙於水月景觀橋工程進行，重機具會經過公園部分用地，故機具通過處如停車場部分暫停施工直至景觀橋完工，預計景觀橋完成後1個月內就能全數完工，因此計畫在6月底或7月初辦理通車典禮，將邀請鄉親、遊客及單車族來體驗。

何淦銘表示，濱海自行車道新竹縣市都有做，整體工程完工後，無論是大新竹地區民眾還是外縣市遊客，要騎腳踏車環島都能經過水月景觀橋，除了飽覽橋上風光、紅樹林溼地美景，往南能連接到竹市南寮漁港及17公里海岸線，或是往北連接到竹北烏魚產區、新月沙灣及新豐自行車道，是未來重要的自行車觀光旅遊路線。

新竹縣竹北市公所辦理「牛埔溪水月意象整體景觀工程」，白色水月公園近乎完工，就差停車場須待景觀橋完工後才能繼續施工。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所辦理「牛埔溪水月意象整體景觀工程」，白色水月公園近乎完工，就差停車場須待景觀橋完工後才能繼續施工。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所興建鳳山溪水月景觀橋，要串聯鳳山溪南北岸觀光資源，提供自行車族與民眾新的濱海觀光路線。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所興建鳳山溪水月景觀橋，要串聯鳳山溪南北岸觀光資源，提供自行車族與民眾新的濱海觀光路線。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所爭取經濟部水利署補助興建鳳山溪水月景觀橋，目前正在加緊趕工。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市公所爭取經濟部水利署補助興建鳳山溪水月景觀橋，目前正在加緊趕工。記者巫靜婷／攝影

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