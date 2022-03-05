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苗栗植樹節「森活的碳循」發送樹苗 領取人潮排長龍
苗栗縣今年植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋鄉木棧道停車場舉辦，現場提供4000株樹苗免費索取，吸引大批人潮，在發放前一個多小時眾人就開始耐心排隊等候，形成人龍。今天同時表揚綠化有功團體及個人，頭屋明德社區致力打造野蜂原生展場、樂活通霄休閒農業發展協會推動里山生態旅遊及調查植物、蝴蝶都有亮眼成果。
今天發送的樹苗包括田代氏石斑木、茶梅、杜鵑、萊特氏越橘及縣內生技業者捐贈的牛樟樹苗，除了贈苗還有縣府各單位的業務宣導及有獎徵答，也有歌舞表演助興， 民眾參加踴躍。
苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及新竹林管處處長夏榮生、頭屋鄉長徐鑫榮及地方人士上午也共同植種了青剛櫟、無患子、黃花風鈴木、光蠟樹等樹種，宣導植樹的重要和意義。
會中表揚推動社區林業、綠化有功團體和個人，其中頭屋鄉明德社區發展協會執行野蜂復育時，發現蜜粉源植物不足，讓野蜂無法在社區周圍林地長期居住，因此提出「四季花開」計畫，在社區綠美化並種植多種蜜粉源植物讓社區四季都有花開，並增進野蜂養殖技術。
由通霄鎮福興、南和休閒農業區業者和農民組成的樂活通霄休閒農業發展協會，2020年曾獲新竹林管處社區林業計畫執行優等，去年並延續進階型的古道資源盤點調查，還有植物、蝴蝶辨識，依環境特色挑選4條路線，共調查了130種蝶類、15種蜻蛉類，還編撰有74種蝴蝶的賞蝶手冊，提供遊客、區內業者導覽解說及學校教學應用。
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