苗栗植樹節「森活的碳循」發送樹苗 領取人潮排長龍

苗栗縣今年植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋鄉木棧道停車場舉辦，現場提供4000株樹苗免費索取，吸引大批人潮，在發放前一個多小時眾人就開始耐心排隊等候，形成人龍。今天同時表揚綠化有功團體及個人，頭屋明德社區致力打造野蜂原生展場、樂活通霄休閒農業發展協會推動里山生態旅遊及調查植物、蝴蝶都有亮眼成果。

今天發送的樹苗包括田代氏石斑木、茶梅、杜鵑、萊特氏越橘及縣內生技業者捐贈的牛樟樹苗，除了贈苗還有縣府各單位的業務宣導及有獎徵答，也有歌舞表演助興， 民眾參加踴躍。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及新竹林管處處長夏榮生、頭屋鄉長徐鑫榮及地方人士上午也共同植種了青剛櫟、無患子、黃花風鈴木、光蠟樹等樹種，宣導植樹的重要和意義。

會中表揚推動社區林業、綠化有功團體和個人，其中頭屋鄉明德社區發展協會執行野蜂復育時，發現蜜粉源植物不足，讓野蜂無法在社區周圍林地長期居住，因此提出「四季花開」計畫，在社區綠美化並種植多種蜜粉源植物讓社區四季都有花開，並增進野蜂養殖技術。