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苗栗植樹節「森活的碳循」發送樹苗 領取人潮排長龍

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（中）、議長鍾東錦（左）及新竹林管處處長夏榮生（右）及地方人士上午共同種植青剛櫟等樹種，宣導植樹的重要。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）、議長鍾東錦（左）及新竹林管處處長夏榮生（右）及地方人士上午共同種植青剛櫟等樹種，宣導植樹的重要。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今年植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋鄉木棧道停車場舉辦，現場提供4000株樹苗免費索取，吸引大批人潮，在發放前一個多小時眾人就開始耐心排隊等候，形成人龍。今天同時表揚綠化有功團體及個人，頭屋明德社區致力打造野蜂原生展場、樂活通霄休閒農業發展協會推動里山生態旅遊及調查植物、蝴蝶都有亮眼成果。

今天發送的樹苗包括田代氏石斑木、茶梅、杜鵑、萊特氏越橘及縣內生技業者捐贈的牛樟樹苗，除了贈苗還有縣府各單位的業務宣導及有獎徵答，也有歌舞表演助興， 民眾參加踴躍。

苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦及新竹林管處處長夏榮生、頭屋鄉長徐鑫榮及地方人士上午也共同植種了青剛櫟、無患子、黃花風鈴木、光蠟樹等樹種，宣導植樹的重要和意義。

會中表揚推動社區林業、綠化有功團體和個人，其中頭屋鄉明德社區發展協會執行野蜂復育時，發現蜜粉源植物不足，讓野蜂無法在社區周圍林地長期居住，因此提出「四季花開」計畫，在社區綠美化並種植多種蜜粉源植物讓社區四季都有花開，並增進野蜂養殖技術。

由通霄鎮福興、南和休閒農業區業者和農民組成的樂活通霄休閒農業發展協會，2020年曾獲新竹林管處社區林業計畫執行優等，去年並延續進階型的古道資源盤點調查，還有植物、蝴蝶辨識，依環境特色挑選4條路線，共調查了130種蝶類、15種蜻蛉類，還編撰有74種蝴蝶的賞蝶手冊，提供遊客、區內業者導覽解說及學校教學應用。

苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋木棧道停車場舉辦，現場提供免費樹苗，吸引大批人潮，在發放前一個多小時眾人就開始耐心排隊等候，形成人龍。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋木棧道停車場舉辦，現場提供免費樹苗，吸引大批人潮，在發放前一個多小時眾人就開始耐心排隊等候，形成人龍。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」現場提供免費樹苗，吸引大批人潮，縣長徐耀昌也協助發送樹苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」現場提供免費樹苗，吸引大批人潮，縣長徐耀昌也協助發送樹苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋木棧道停車場舉辦，會中表揚社區林業、綠化有功人員及團體。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣植樹節活動「森活的碳循」上午在頭屋木棧道停車場舉辦，會中表揚社區林業、綠化有功人員及團體。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右）、議長鍾東錦（左）及新竹林管處處長夏榮生（中）上午共同種植青剛櫟，宣導植樹重要性。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右）、議長鍾東錦（左）及新竹林管處處長夏榮生（中）上午共同種植青剛櫟，宣導植樹重要性。記者胡蓬生／攝影

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