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高麗菜盛產價跌 高虹安明促銷「捐發票加10元換購」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹縣尖石鄉高山高麗菜面臨盛產價跌窘境。記者張裕珍／翻攝
新竹縣尖石鄉高山高麗菜面臨盛產價跌窘境。記者張裕珍／翻攝

氣候變化大，高山高麗菜盛產價跌，獲民眾黨提名參選新竹市香山區議員的葉國文明天早上10點發起「愛心挺青農」活動，民眾至現場只要捐1張發票加10元就能換購尖石鄉高山高麗菜。身兼民眾黨竹市黨部主任的立委高虹安也將到場幫農民促銷。

發起活動的葉國文也是新竹市社區環境關懷協會理事長，他說，新竹縣尖石鄉秀巒村部落海拔高度1300至1600公尺，有著好山好水。近年在毅然返鄉投入農務的青農悉力下，盛產有機天然的蔬果，唯因氣候變化再受前陣子冷氣團侵襲，高麗菜早熟致使產銷失衡。

葉表示，協會以原價購入1000顆高麗菜，再發起公益活動，盼望民眾明天至現場支持在地有機農產，活動的收入及發票將全數捐贈給新竹市弱勢團體。

高虹安表示，台灣近幾年常有農產品生產過剩價格崩跌，或是天候因素產量減少價格飆漲等情事，農民真的只能夠看天吃飯，這次尖石鄉的農民找上服務處希望能幫忙促銷高麗菜，特別商請新竹市社區環境關懷協會，一起舉辦捐發票加10元換購高麗菜的活動，協助農民度難關。

「愛心挺青農」活動明天上午9點，在新竹市香山區大庄國小路旁（新竹市香山區大庄路48號）舉行，民眾至現場只要捐1張發票加10元就能換購尖石鄉高山高麗菜。

新竹縣尖石鄉高山高麗菜面臨盛產價跌窘境。記者張裕珍／翻攝
新竹縣尖石鄉高山高麗菜面臨盛產價跌窘境。記者張裕珍／翻攝

新竹 高麗菜 農民

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