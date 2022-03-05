影／龍鳳宮捐高頂救護車 加貼巴騰堡格紋苗栗首見

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持媽祖慈悲護佑的善念，今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊使用，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉辦，現場並示範操作自動心肺復甦機、救護搬運椅等救護設備，吸引眾人圍觀，氣氛熱絡。

后厝龍鳳宮主委、立委陳超明表示，竹南鎮救護車使用率高、耗損率大，獲龍鳳宮管委會同意捐贈救護車1輛供竹南消防分隊汰舊換新使用，希望幫助更多緊急傷病患，彰顯媽祖為善不落人後、濟世博愛的精神。