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影／龍鳳宮捐高頂救護車 加貼巴騰堡格紋苗栗首見

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，這也是縣內第1台車身加貼巴騰堡格紋反光標識的救護車。圖／苗栗消防局提供
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，這也是縣內第1台車身加貼巴騰堡格紋反光標識的救護車。圖／苗栗消防局提供

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持媽祖慈悲護佑的善念，今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊使用，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉辦，現場並示範操作自動心肺復甦機、救護搬運椅等救護設備，吸引眾人圍觀，氣氛熱絡。

后厝龍鳳宮主委、立委陳超明表示，竹南鎮救護車使用率高、耗損率大，獲龍鳳宮管委會同意捐贈救護車1輛供竹南消防分隊汰舊換新使用，希望幫助更多緊急傷病患，彰顯媽祖為善不落人後、濟世博愛的精神。

苗栗縣消防局長徐新淵指出，這次獲贈的救護車為高頂型救護車，後車廂救護空間高挑寬敞，讓救護人員可免於彎腰處置的職業傷害，這也是縣內第一台救護車車身加貼巴騰堡格紋反光標識，以黃、紅相間色塊加大反光面積，增加警示效果，提高出勤人車安全，車上配置自動心肺復甦機及12導程心電圖機等新式救護器材，設備精良，感謝龍鳳宮捐贈救護車，嘉惠縣民。

竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行。圖／苗栗縣消防局提供
竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行。圖／苗栗縣消防局提供
竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行。圖／苗栗縣消防局提供
竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行。圖／苗栗縣消防局提供
竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行，現場並示範操作自動心肺復甦機、救護搬運椅等設備。圖／苗栗縣消防局提供
竹南后厝龍鳳宮捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，捐贈典禮上午在龍鳳宮廣場舉行，現場並示範操作自動心肺復甦機、救護搬運椅等設備。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，這也是縣內第1台車身加貼巴騰堡格紋反光標識的救護車。圖／苗栗消防局提供
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮今天捐贈一輛總價380萬元的高頂救護車給竹南消防分隊，這也是縣內第1台車身加貼巴騰堡格紋反光標識的救護車。圖／苗栗消防局提供

救護車 苗栗縣 媽祖

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