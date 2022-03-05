女力撐起竹縣政半邊天 楊文科親送玫瑰致敬

新竹縣政府及附屬單位女性員工比例超過6成，昨天在3月8日婦女節前，縣長楊文科偕副縣長陳見賢、秘書長陳季媛前往社會處、衛生局、稅務局等局處，向女性同仁送上玫瑰花以表敬意，同時也祝福她們婦女節快樂。

楊文科表示，縣府一級主管中，女性局處長有4人，分別是教育局長楊郡慈、主計處長黃文琦、文化局長李安妤、稅務局長彭惠珠，科長級女性主管也有5成，此外縣府及附屬單位（不含警察局）總共2212人，其中有1359人為女性，占比61％，可說是「女力」撐起縣政服務半邊天。

他說，這2年突然來襲又棘手的新冠肺炎，讓衛生局同仁從防疫物資整備，到疫調、匡列、採檢等各項防疫工作，忙得不可開交，尤其在去年5、6月疫情爆發時，許多女性同仁犧牲陪伴家人的時間，秉持著「防疫一條心」，直到現在還在無時無刻努力疫情工作。