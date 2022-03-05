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北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程，沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供
北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程，沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供

北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，今上午7時30分響亮鳴笛聲後展開，現場431名車友一同出發，沿台七線北橫公路前行，經中途站羅浮聖興宮，終至拉拉山遊客中心，總距離長約40公里，場面相當壯觀，桃園市長鄭文燦今也到場為車友加油打氣。

北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供
北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供

此次路線從慈湖出發、沿台7線經羅浮聖興宮，最後抵達拉拉山，全程40公里，多為爬坡段，考驗騎士耐力，是很具挑戰性的單車認證場域；以往的起訖站自頭寮經國紀念館至拉拉山遊客中心，不過經國紀念館正施工做北橫旅遊線入口意象，因此今年出發點改到慈湖遊客中心。

北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供
北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供

鄭文燦表示，台7線北橫沿線有很多生態、歷史、文化景點，正逢春天櫻花盛開，車友們在路程中也能享受自然美景；觀旅局指出，因應二級警戒，本次活動將報名人數限制修正為500人，活動實際報到431人，達成率近9成。第1位櫻花勇士黃先生已於上午8時56分抵達終點站拉拉山遊客中心。

鄭文燦提到，北橫國家風景區，以台7線為核心，從大溪到復興，橫跨桃園、新北、宜蘭三縣市，目前「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」已進入最後審議階段，待交通部觀光局核定中，預計爭取2.6億元經費補助，提升沿線景點的旅遊設施。

而風景區管理處將於今年10月辦理北橫攝影比賽，歡迎攝影好手們注意官網公告的徵件日期，讓更多人從攝影作品欣賞北橫之美。

北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，桃園市長鄭文燦今也到場為車友加油打氣。記者翁唯真／攝影
北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，桃園市長鄭文燦今也到場為車友加油打氣。記者翁唯真／攝影
本次活動431人參與，第1位櫻花勇士黃先生已於上午8時56分抵達終點站拉拉山遊客中心。圖／觀光旅遊局提供
本次活動431人參與，第1位櫻花勇士黃先生已於上午8時56分抵達終點站拉拉山遊客中心。圖／觀光旅遊局提供
北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，今上午7時30分響亮鳴笛聲後展開，現場431名車友一同出發。記者翁唯真／攝影
北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，今上午7時30分響亮鳴笛聲後展開，現場431名車友一同出發。記者翁唯真／攝影

北橫 拉拉山 攝影比賽

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