北橫櫻花勇士單車完騎認證活動第7年舉辦，今上午7時30分響亮鳴笛聲後展開，現場431名車友一同出發，沿台七線北橫公路前行，經中途站羅浮聖興宮，終至拉拉山遊客中心，總距離長約40公里，場面相當壯觀，桃園市長鄭文燦今也到場為車友加油打氣。

北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供

此次路線從慈湖出發、沿台7線經羅浮聖興宮，最後抵達拉拉山，全程40公里，多為爬坡段，考驗騎士耐力，是很具挑戰性的單車認證場域；以往的起訖站自頭寮經國紀念館至拉拉山遊客中心，不過經國紀念館正施工做北橫旅遊線入口意象，因此今年出發點改到慈湖遊客中心。

北橫櫻花勇士今挑戰40公里路程 沿線風景美不勝收。圖／觀旅局提供

鄭文燦表示，台7線北橫沿線有很多生態、歷史、文化景點，正逢春天櫻花盛開，車友們在路程中也能享受自然美景；觀旅局指出，因應二級警戒，本次活動將報名人數限制修正為500人，活動實際報到431人，達成率近9成。第1位櫻花勇士黃先生已於上午8時56分抵達終點站拉拉山遊客中心。

鄭文燦提到，北橫國家風景區，以台7線為核心，從大溪到復興，橫跨桃園、新北、宜蘭三縣市，目前「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」已進入最後審議階段，待交通部觀光局核定中，預計爭取2.6億元經費補助，提升沿線景點的旅遊設施。