竹市水田人行天橋使用率低 22日起試辦封橋1個月

新竹市政府今年正陸續拆除香山一號、二號行人天橋，下一座鎖定經國路與水田街路口的水田人行天橋，敲定22日起至4月21日試辦封橋1個月。鄰近的北門國小指出，天橋使用率不高，對拆除樂觀其成，也期許市府做好周邊交通配套，提升通勤安全。

新竹市去年原有24座行人天橋，經通過存廢評估等流程，陸續拆除客雅人行天橋、建功人行天橋與香山一號人行天橋。位於中華路六段與北二高香山交流道匝道口附近的「香山二號」天橋，經送高速公路局施工核可通過後拆除，預計4月底前也要拆除。

市府工務處長葉時青說，基於人本環境趨勢與通勤習慣改變，市府逐步檢討人行天橋存廢需求，下一座鎖定水田人行天橋，1月20日辦理說明會，地方主要反映橋上有積水，且不符合無障礙需求，於是依照流程先封橋30天，並持續蒐集地方意見，若都無保留意見將辦理報廢，預計今年內拆除。

當地水田里長鄭秀鳳說，水田人行天橋將試辦封橋，若一個月封橋下來，民眾真無使用天橋需求，大家也都有取得共識，「該拆就拆」，相信拆除天橋後可讓視野更好，連帶提升交通安全。

北門國小校長賴雲鵬說，水田人行天橋所在路口交會巷弄複雜，有經國路、水田街與北大路，市府已在橋下畫設人行穿越道許久，他實地觀察，行人穿越線使用率很高，但也有部分小朋友若看見走行穿線若要等紅燈秒數較長，就會改走天橋，覺得比較快。

他認為，現在交通觀念已經改變，提倡以人為本，駕駛人也多有禮讓觀念，且不少學童是使用拖拉式書包，也不太會去使用天橋。對使用率低的天橋拆除樂觀其成，期許市府做好拆除天橋後的相關配套，包括燈號與標誌標線等，提升路口交通安全。

另，北門國小旁靠東大路則有另座光田人行天橋，市府工務處近月也已在橋下新畫行人穿越線，希望逐步養成學童通勤改走平面的習慣。校方也說，會持續觀察學童上下學情形，也盼用路人行經學區附近都能留意道路與路口動態，讓孩子都能平安通學。