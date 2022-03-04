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閒置逾半世紀 苗栗市14公頃「工三乙」土地推動活化

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府推動苗栗都市計畫「工三乙」土地活化，分場次啟動辦理地主說明會。記者胡蓬生／攝影
縣府推動苗栗都市計畫「工三乙」土地活化，分場次啟動辦理地主說明會。記者胡蓬生／攝影

苗栗市國華路以北、英才路以西的都市計畫工業區「工三乙」整體面積廣達14公頃，雖然早在50年前的都市計畫就已畫定，但至今閒置無法利用，縣府推動將這片土地活化，最近開始分場次辦說明會，希望取得多數地主的共識，未來朝「市地重劃」等方式推動，讓土地能合理使用。

縣府工商發展處指出，苗栗市自1971年實施擴大都市計畫後，迄今已歷經4次通盤檢討，但距前一次檢討已10年。苗栗是縣治所在地，都市發展也面臨轉型，縣府為促使苗栗市持續扮演苗栗重要的政治經濟發展龍頭，去年啟動苗栗都計第5次通盤檢討，盼藉此擘劃苗栗市未來發展藍圖，「工三乙」是其中重要課題。

工商處表示，工三乙位於苗栗市家樂福對面、信邦電子周邊，雖早在1971年就畫定，但早期多採大街廓規畫，有34筆裡地未臨接道路而無法指定建築線，以致閒置多年不能有效利用，縣府啟動第5次通盤檢討，盼收集鄉親意見並建立民眾參與機制，共同促進更完善的都市計畫。

工商發展處副處長吳俊賢指出，工三乙從畫定以來一直未能開發，說明會針對通盤檢討的方向提出說明和發展對策，也提出外縣市活化成功的案例，徵求地主意見並進行意願調查，如果多數地主能取得共識，未來可朝市地重劃等方式辦理，並將規畫成果公開展覽，讓土地有機會活化，供產業或工商業相關使用，但辦理重劃涉及共同負擔道路等公共設施，地主土地將縮減，因此必須取得大多數地主支持才可行。

「閒置太久了，當然希望能成！」黃姓地主和家人在區內擁有3分地，但前、後都沒路，迄今都是老人家隨意種些蔬果，他感嘆收益還比不上繳的稅，未來不管畫為什麼區，能活化最重要，這也是大家的期盼。

縣府推動苗栗都市計畫「工三乙」土地活化，分場次啟動辦理地主說明會。記者胡蓬生／攝影
縣府推動苗栗都市計畫「工三乙」土地活化，分場次啟動辦理地主說明會。記者胡蓬生／攝影
縣府簡報苗栗都計「工三乙」的發展現況。圖／苗栗縣政府提供
縣府簡報苗栗都計「工三乙」的發展現況。圖／苗栗縣政府提供
縣府簡報苗栗都計「工三乙」的發展課題。圖／苗栗縣政府提供
縣府簡報苗栗都計「工三乙」的發展課題。圖／苗栗縣政府提供

都市計畫 建築

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