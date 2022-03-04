竹縣學生參加音樂賽遇停電 臨危不亂獲優勝

新竹縣竹北市成功國中弦樂團及興隆國小直笛團昨天參加全國學生音樂比賽北區決賽時，才剛演奏就碰上全台大停電，學生摸黑演奏完整首曲目，最後均獲特優佳績。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，成功國中弦樂團昨在比賽演奏指定曲時，才彈奏幾個音全場旋即陷入一片漆黑，學生們沒有遲疑，仍然繼續演奏到最後，整首曲目的演出表現堪稱完美，最後奪得特優佳績。

竹縣府指出，此外，興隆國小直笛團昨天在音樂比賽時，同樣碰上停電，但學生們小小年紀依舊泰然自若，順利演奏完畢，同樣獲得特優的好成績。

成功國中校長陳雯玲接收中央社記者電訪表示，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已連續2年沒有舉辦全國音樂賽，學生們都很把握這次比賽，學校老師、家長也都全力參與，努力練習。

陳雯玲說，比賽當下，學生們非常投入在音樂中，即使遇到那麼臨時的環境變化，也沒有想過要停下來，大家都靠著微弱的逃生燈光緊盯指揮動作，將整首曲目演奏完畢，她說「真的很感動，為孩子們感到驕傲。」

就讀九年級的成功國中弦樂團成員許瑞米於新聞稿中表示，停電當下沒有多想，就繼續演奏下去，而且同學們感情和默契都很好。

許瑞米說，老師在平時練習時都會提醒大家，演奏隊形第一圈的同學一定要緊盯老師，昨天演奏時第一圈同學就透過微光看老師的手勢，演奏的動作大一點，就能帶領後面的同學。

弦樂團指導老師鄭喬文於稿中表示，平常都會要求同學除了看譜練習，也要把樂譜記在腦裡，演奏時看老師的手勢之外，也要打開耳朵聽彼此的聲音，所以就算遇上停電，同學們還是可以有很好的表現。

新竹縣長楊文科得知消息，今天特別拜訪成功國中弦樂團及興隆國小直笛團，他在新聞稿中表示，同學們能夠在比賽遇上大停電時，非常有默契、有自信地演奏完整首曲子，讓評審評選為特優，非常恭喜他們。