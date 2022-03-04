竹市青草湖步道飽覽無敵湖景 天鵝船、SUP將接力回歸

新竹市府近年投入1.6億元重現青草湖美景、清除湖底淤泥，更打造全新的景觀核心區步道。市長林智堅今天宣布，4月青草湖將推出「天鵝船」，5、6月還預計推出湖畔裝置藝術，今夏也將推出SUP立式划槳課程，滿足不同年齡層、族群的遊憩需求。

青草湖景觀核心區步道近期完工，林智堅親自走訪「開箱」。他說，景觀核心區步道採緩坡道，更可從不同高度瞭望湖畔，步道終點還可180度欣賞無敵湖景，是青草湖最佳的瞭望景點。

沿著景觀核心區步道還可串連親水步道，讓旅客漫步青草湖畔，沿途以不同角度將湖水山色盡收眼底。不僅白天湖畔景致風光明媚，市府也「點亮」青草湖，夜晚燈光美景搭配水面倒影，更增添浪漫氛圍，還聽得到夜晚蟲鳴聲。

林智堅說，市府不只開發青草湖周邊，更將迎回水上活動，因青草湖水波穩定，是全台首屈一指的大規模半封閉式水域場地，2017年陸續有水上活動業者進駐，市府為優化青草湖水上活動環境，進行湖底清淤、水質淨化等計畫，並建置浮筒平台，提升青草湖水域優勢，目前邀請水上活動業者回歸，包含天鵝船、SUP立式划槳等。

天鵝船業者在春節年前就已啟動進駐作業，預計4月就能對外營業。林智堅推薦「天鵝船」最適合親子、情侶、長輩來遊玩，市府5、6月將接力邀請藝術家打造湖畔藝術，SUP立式滑槳等水上活動預計夏天回歸，很適合新手體驗遊玩。