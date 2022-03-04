曾是「地表最大捕蚊燈」 竹市兒童探索館延至暑假開館

曾被戲稱「地表最大捕蚊燈」的世博台灣館閒置許久，新竹市政府轉型打造兒童探索館，原要拚今年4月配合兒童藝術節開幕，但受疫情缺工缺料、前陣子雨勢影響，確定延後至暑假開幕。議會監督小組要求市府督促廠商如質完工，並妥善做好營運規畫。

竹市府規畫在竹科X基地旁設立8公頃「藝文高地」文化新聚落，集結兒童探索館、國際展演中心、新竹文創館與市定古蹟新竹水道取水口等建物，將打造具自然環境、科學與藝文教育功能跨領域體驗空間。市議會組專案監督小組，昨天首開小組會議。

昨天出席議員包含小組召集人林彥甫，成員李國璋、曾資程、鄭美娟、鍾淑英、張祖琰等。林彥甫說，針對藝文高地各場館經營，要求市府應妥善規畫財務及營運計畫，包含兒童探索館常設展應訂定市民市民優惠票價、2樓課程也應洽談公益合作方案等。

再來，有關停車場部分，監督小組也發現目前藝文高地汽車位僅規畫368席，顯有不足，考量竹科X園區的外溢效應，及學校戶外教學的需求，市府應適當彈性調整汽車、機車及大客車的配置。

市府文化局長張馨之說，市府投入2.3億元進行兒童探索館整修統包工程，因受疫情、氣候影響，目前工程進度71%，確定延後至暑假開館。1樓300坪空間規畫有常設展區，首檔敲定與國立臺灣科學教育館合作，將規畫展期1年的「敲敲打打動手樂」。

張馨之說，兒童探索館未來入館免費，但為讓民眾有更好的逛展品質，1樓特展入場一般票100元、兒童票50元，將依議員建議研議市民優惠票價。至於2樓獨有課程，經評選將委由FOCA福爾摩沙馬戲團、環境友善種子、史汀科技進駐，激發兒童學習力。

2樓3間教室分由不同領域的團體帶來多元探索課程，市府文化局也正在研議讓更多偏鄉孩子有參與機會，初步構想合作對象不侷限竹市學童，張馨之說，都會區孩子參與此類創意課程的機會多，未來將擴大和新竹縣、苗栗縣偏鄉學校合作，邀孩子參與。

另依據市府規畫，兒探館3樓有親子餐廳，戶外設有玻璃沙池、草地等景觀，4樓有新竹市博物館群紀念品賣店、5樓設置5G數位雙生科普實驗室（探索共創基地），至於原本規畫有1座高空滑梯，基於整體考量已經取消相關設計。