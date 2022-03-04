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中壢28年大樓1樓3連戶店面打通 居民反彈公權力介入

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，興建於19994年的地上9層、地下1層的建築物。圖／彭俊豪提供
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，興建於19994年的地上9層、地下1層的建築物。圖／彭俊豪提供

桃園中壢區龍仁路上的老集合式住宅大樓1樓店面，因要租給商人開設便利商店，因此將3個連戶店面隔牆打通，不過大樓屋齡高，加上近日地震頻傳，當地住戶擔心結構不穩增加危險，不過當地里長多次協調對方都不理會，因此向桃市府建管處申訴，期望公權力強制介入；建管處使用管理科長林欣慧表示，實際稽查過業主已停工，不過已正式發函要求對方取得合法申請。

位在中壢區龍興里龍仁路上，興建於19994年的地上9層、地下1層的建築物，近期因要將1樓3連戶25、27及29號的店面租作便利商店使用，因此業主逕自將3間店面打通，不過卻引起當地住戶不滿，認為大樓屋齡近28年，打通後結構會因此不穩，加上近日地震頻傳，讓居民人心惶惶。

龍興里長徐秋妲表示，里辦公室多次與業主協調，當事人皆不予回應，協調未果里辦公處已行文市政府建管處處理；不過業主也在大樓柱子上貼上有請台北的建築事務所評估的安全證明，內容提到會拆除1樓內部部分戶牆面為25公分的鋼筋混泥土造壁體，並於拆除時不更動到原核准大樓的建築構件，而25及27號和27及29號2店面之間的部分牆面也會保留，並不會對原有建築結構產生影響，且拆除後可再強行補強。

徐秋妲指出，貼出這張公告就能算得上合法嗎?舊大樓怎麼經得起這種方式的挖牆；市議員彭俊豪接獲民眾陳情表示，說像台南維冠是嚴重了點，不過不可不慎，業主逕自將3戶打通，若沒經過精密計算對建築物會產生影響，且貼出這張安全證明，沒經合法程序，分明想愚弄不懂的居民。

林欣慧表示，業主自己貼的公告，並不代表官方立場，前往稽查時現場已停工，建管處也正式發函要求對方要在30日內取得合法申請，若修建過程有違規事宜，將照建築法開罰。

彭俊豪說，此處高齡建築因沒有成立社區管理委員會，因此許多事情無法有管委會來約束力，只能要求公權力來協助，因此也希望大樓住戶能盡快籌組，讓住戶彼此有規章。

桃園中壢區龍仁路上的老集合式住宅大樓1樓店面，因要開設便利商店，因此將3個連戶店面隔牆打通。圖／徐秋妲提供
桃園中壢區龍仁路上的老集合式住宅大樓1樓店面，因要開設便利商店，因此將3個連戶店面隔牆打通。圖／徐秋妲提供
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，近期要將1樓3連戶25、27及29號的店面租作便利商店使用，因此打通工程。圖／彭俊豪提供
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，近期要將1樓3連戶25、27及29號的店面租作便利商店使用，因此打通工程。圖／彭俊豪提供
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，業主在大樓柱子上貼上有請台北的建築事務所評估的安全證明。圖／徐秋妲提供
位在中壢區龍興里龍仁路上大樓，業主在大樓柱子上貼上有請台北的建築事務所評估的安全證明。圖／徐秋妲提供

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