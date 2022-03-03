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背裝備扛傷患一度腳軟 消防雙胞胎苦練4年成全市前4%精英
桃園市山腳消防隊員丁柏佑與雙胞胎哥哥丁柏劭，從小懷抱消防夢，攜手考上消防並到桃園服務，下分隊出勤卻發現不但救災裝備重達30公斤，還要穿著搬運傷病患，強度之高令人腳軟，但兩人為圓夢努力訓練戰術體能，4年下來三項合計重量超過自身體重6倍，成為全市前4%的精英。
丁氏兄弟來自新北市，老家位在消防隊附近，童年時期常看消防車進出，耳濡目染下決定報考消防，並順利高中105年特考班，2018年滿懷救災熱忱一起被分發至桃園市，分別在山腳分隊及大園分隊服務。
然而消防救災並不容易，兩兄弟剛下單位出火警勤務，就被重達30公斤的消防裝備壓得喘不過氣，還得同時扛起破壞器材，甚至搬運傷病患，沒幾分鐘便汗流浹背、體力消耗飛快，有時打火完還一度腳軟，便萌生加強體能的念頭。
適逢桃園市消防局推廣戰術體能訓練，加強外勤消防員深蹲、臥推、六角槓硬舉等健力三項，以增進救災救護表現、減少受傷風險，兩人便在分隊體能教官指導下，4年來每天努力舉重，練到三項重量超過自身體重6倍以上，全市外勤同仁1034人中，僅40人能做到。
丁柏佑、丁柏劭訓練有道，除了讓自己體能大幅提升、出勤不再氣喘吁吁外，更成功帶起分隊健身風氣，大家都紛紛向他們請益。
第三大隊大隊長簡慈彥表示，兄弟二人平時在分隊積極教導同仁正確的重訓動作，讓同仁在專業且安全的前提下訓練，能更好的應對變幻莫測的救災救護現場，是帶動分隊良好運動風氣的重要樞紐，也讓戰術體能得以提升消防員執勤效率與安全。
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