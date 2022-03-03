桃平鎮湧光禪寺集善念捐救護車 整輛造價398萬助更多人

桃園平鎮區湧光禪寺與信眾秉持善行也將帶來善報，今上午贈送桃市府消防局山峰分隊新型「湧護號」救護車1輛，車上不僅配有高階監護電擊器等多項緊急救護重要輔具，車身也搭配鏡像119字樣及巴騰堡格紋反光設計，今由桃園市長鄭文燦代表受贈並指出，相當感謝，持續努力成為最會救人城市。

消防局表示，本次捐贈救護車造價398萬配置高階護理電擊器等多項裝備器材，皆為執行緊急救護勤務的重要輔具；新式外觀如車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車；另車身的巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性。

湧光禪寺明照法師代表捐贈救護車時說，「湧護號」救護車雖是以湧光禪寺的名義捐贈，實則是連續3年梁皇法會期間，由信眾省吃儉用並布施而來。

鄭文燦表示，根據消防局統計，去年載送到院前心肺功能停止的患者，經急救後恢復正常生活者有110人，以桃園市人口數而言，到院前心肺功能停止康復出院人口比率每10萬人有4.84人康復出院，代表桃園整體救護能力大幅提高；同時市民朋友自發性施予CPR急救的比率高達71.35%，居六都之冠，且比全國平均高出16%。