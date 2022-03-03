竹市校園就博會釋4萬個職缺 新創公司祭160萬年薪搶才
疫情趨緩，就業徵才活動恢復，新竹市指標的5所大學，將於3月、4月份陸續舉辦校園就業博覽會，參與徵才廠商包括台積電、鴻海、華碩、台塑等知名企業，提供近4萬個就業機會，有新創公司對新鮮人開出年薪160萬元，搶才意味濃厚。新竹市校園徵才活動首場將在3月12日於陽明交通大學開跑，不限在校生，歡迎參與求職。
過去2年受到疫情衝擊，不少大型實體徵才活動停擺，去年新竹市也僅中華、元培醫大有成功舉辦實體徵才博覽會，其他包括清、交大都改為線上。如今終於盼到疫情趨緩，新竹市勞工處今攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合力宣傳校園就業博覽會。
「為新竹市的青年朋友，創造更友善的就業環境，讓優秀人才留在新竹、生根新竹，是市府青年政策的重點。」副市長沈慧虹說，竹市是座小城市，卻有5所大學和科技園區，市府持續建設、照顧老和小，鼓勵青年把握機會，勇敢選擇，踏出求職第一步。
桃竹苗分署長賴家仁說，今年第二季人力需求大增，其中製造業4.3萬人、服務業2.9萬人，比第一季還要大幅增加，相信有利於求職者尋覓頭路。桃分署今年將補助辦理20場校園徵才，希望青年能培養技能、準備面試，也鼓勵廠商提供優良的勞動條件。
市府勞工處今天也邀來「孢子蒝工作室」創辦人楊雨珊分享青年創業就業歷程，她是香山子弟，和同學利用老屋翻修打造成工作室，還創設《手工孢子》季刊，介紹香山在地美食及人文特色。他們將設計與在地文化連結，期許如孢子般在香山發散生根。
勞工處長黃錦源說，新竹市大學校園就業博覽會首場將於3月12日於陽明交通大學開跑，3月19日在清華大學、3月31日在元培科技大學、4月26日在中華大學舉辦，玄奘大學場次尚未敲定，徵才活動相關問題，可洽勞工處或新竹就業中心03-5343011。
清大career校園徵才博覽會睽違2年回歸，19日當天將邀集200家企業釋出2萬個工作機會，除了台積電、聯電等知名企業，新創公司MixerBox對新鮮人開出年薪160萬元的高薪。若當天無法到場，即日起至25日也可參加線上徵才博覽會，可瀏覽企業職缺和企業主管一對一面談等，打破時空限制，求職者逛線上攤位還可集點抽扭蛋獎品。
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