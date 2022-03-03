桃中壢銀河水岸工程居民有感 部分道路將再規畫施作

桃園中壢銀河水岸亮點工程以銀河廣場為中心，將中壢區11條道路周邊道路與人行道整體規劃，並改善無障礙斜坡道、路口及試辦交通寧靜區等；不過當地興國里彭政銘表示，整體都很滿意，不過美中不足的是捷運A22站附近有段道路並未納入此次工程中；養工處道路行政科長江紀達指出，中美路二段約500公尺，3年多前有規劃要做，不過因私人地過多，因此先以騎樓平整為主，之後會陸續規劃。

桃園市長鄭文燦今視察中壢銀河水岸亮點工程表示，此工程改善範圍包含中壢區中央東路、中央西路、新生路及元化路等11條道路，總路長約6.3公里；並改善人行道、自行車道4.5公里4處、無障礙斜坡道90處、無障礙路口63處及試辦交通寧靜區；總工程費約2.1億元，獲內政部營建署「城鄉建設新興計畫」經費補助一半，於前年10月19日竣工。

彭俊銘表示，整體改善甚多居民有感，不過電纜地下化工程，因電線桿上的電筒仍需建置在路上，導致有些居民當初反彈，幾經協調後，有些區域仍保有電線桿；江紀達指出，環北路到中央西路，已移除51支電線桿，不過因部分區域無合適路面放置電箱，仍保留17根電線桿，而電纜皆全面地下化。

彭俊銘說，美中不足的是捷運A22站附近有段道路並未納入此次工程中；江紀達指出，中美路二段約500公尺，3年多前有規劃要做，不過因私人地過多，若要變更須取得同意，因此先以騎樓平整為主，之後會陸續規劃。