翻修新竹文創館 滿足民眾文創與休憩需求

新竹市長林智堅今天宣布，市府與煙波國際觀光集團合作，翻修新竹文創館，預計今年9月開工，預計民國113年正式營運，滿足民眾文創消費與民生休憩等需求。

林智堅今天透過新聞稿表示，文創館原為新台幣4億規模的招商計畫，由新竹在地企業煙波國際觀光集團進行內部增改修建，經市府與煙波集團多次協商，業者增資至10億，將文創館擴建為5層建築。

林智堅說，未來，煙波集團進駐後，將使文創館成為公道五路上的商業核心，也為藝文高地的建設完成最後一塊拼圖。

文化局長張馨之表示，近期市府與煙波集團完成議約，文創館以促參模式與煙波國際觀光集團合作，契約年限40年，包含建築硬體修建至軟體內容、營運等，皆由煙波集團出資，減輕市府財政負擔，共創雙贏。

張馨之指出，文創館將用美學創意翻轉城市，未來，民眾將可一次滿足參與藝文參演、文創消費、民生休憩等多元需求。