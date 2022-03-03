煙波集團將投入10億活化新竹文創館 2024年正式營運

煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，將投入10億元翻修新竹文創館，市府今指出，工程預計9月開工，2024年正式營運，將以特殊鋼構技法保留具歷史意涵的台肥倉庫建築，純白外型、開闊設計讓民眾可一覽文創館內部，並將原先2層樓延伸為5層樓8900坪，有商場、餐廳、文創商辦空間等，這也是完成「竹科X園區-藝文高地」的最後一塊拼圖，成為大新竹最具規模的藝文、教育、消費、休閒特區。

新竹文創館前身為台肥舊倉庫，屬三連棟、二層樓建築，面積約4300多坪，位於公道五路上，毗臨交流道、台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘。

市長林智堅指出，文創館原為4億元規模的招商計畫，由新竹在地企業煙波國際觀光集團進行內部增改修建，經市府與煙波集團多次協商，煙波集團也看好竹市藝文高地發展，增資至10億元，未來煙波集團進駐後，將使文創館成為公道五路上的商業核心。

煙波國際觀光集團表示，這次與市府的合作為煙波集團首度跨足商場經營，將以「科技藝術」、「在地永續」、「共玩共學共創」三大核心理念打造美好生活的窗口。