峨眉湖停車位不足影響觀光發展 有望透過購地解決問題

峨眉湖是著名新竹縣著名景區，不過遊船碼頭周邊卻缺少停車位，影響遊客前來意願，縣府決定與參山國家風景管理處一同向碼頭邊地主協議價購土地，希望購入土地作為停車使用，同時設置公廁解決遊客方便問題，未來也有機會興建遊客服務中心，以利當地觀光發展。

縣長楊文科今天率團前往視察，發現除了停車、公廁不足問題，峨眉湖還面臨布袋蓮滋生、十二寮橋急需改建都要解決，楊文科指示峨眉鄉公所、參山國家風景管理處及農田水利署苗栗管理處一同合作處理問題。

峨眉鄉長王增忠表示，遊船碼頭周邊停車位確實不足，僅有富興國小旁及鄉道竹43線路邊共約30多個停車位，假日湧入遊客時根本無處停車，但碼頭周邊用地取得困難，甚至富興國小旁停車場已傳地主將收回，如果再無法處理，恐怕影響峨眉湖觀光產業。

也因為沒有公廁，導致假日遊覽車湧入，遊客都到一旁隆聖宮方便，雖然廟方不會阻止，但廟方也盼縣府能提出解決辦法，方便大量遊客的如廁問題；楊文科則提出假日開放富興國小校內廁所供遊客使用，同時協調公所設置流動廁所。

縣府交旅處長游志祥則說，縣府目標協議價碼頭周邊私人土地，變更為公有停車場，並規畫設置公廁，不過短期內會與鄉公所一同向天恩彌勒佛院協調，看能否開放佛院內停車空間；而據了解林姓地主也願意與縣府協議價購，但要求縣府應通盤規畫周邊觀光資源，好振興當地旅遊產業。