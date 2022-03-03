快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

峨眉湖停車位不足影響觀光發展 有望透過購地解決問題

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
縣長楊文科上午前往峨眉湖視察，將通盤規畫提振當地觀光。記者巫鴻瑋／攝影
縣長楊文科上午前往峨眉湖視察，將通盤規畫提振當地觀光。記者巫鴻瑋／攝影

峨眉湖是著名新竹縣著名景區，不過遊船碼頭周邊卻缺少停車位，影響遊客前來意願，縣府決定與參山國家風景管理處一同向碼頭邊地主協議價購土地，希望購入土地作為停車使用，同時設置公廁解決遊客方便問題，未來也有機會興建遊客服務中心，以利當地觀光發展。

縣長楊文科今天率團前往視察，發現除了停車、公廁不足問題，峨眉湖還面臨布袋蓮滋生、十二寮橋急需改建都要解決，楊文科指示峨眉鄉公所、參山國家風景管理處及農田水利署苗栗管理處一同合作處理問題。

峨眉鄉長王增忠表示，遊船碼頭周邊停車位確實不足，僅有富興國小旁及鄉道竹43線路邊共約30多個停車位，假日湧入遊客時根本無處停車，但碼頭周邊用地取得困難，甚至富興國小旁停車場已傳地主將收回，如果再無法處理，恐怕影響峨眉湖觀光產業。

也因為沒有公廁，導致假日遊覽車湧入，遊客都到一旁隆聖宮方便，雖然廟方不會阻止，但廟方也盼縣府能提出解決辦法，方便大量遊客的如廁問題；楊文科則提出假日開放富興國小校內廁所供遊客使用，同時協調公所設置流動廁所。

縣府交旅處長游志祥則說，縣府目標協議價碼頭周邊私人土地，變更為公有停車場，並規畫設置公廁，不過短期內會與鄉公所一同向天恩彌勒佛院協調，看能否開放佛院內停車空間；而據了解林姓地主也願意與縣府協議價購，但要求縣府應通盤規畫周邊觀光資源，好振興當地旅遊產業。

此外針對湖面布袋蓮滋生，楊文科要求除了用攔網移除，颱風來臨時順便開閘流放布袋蓮，才不會影響遊湖船隻航行安全；同時因十二寮橋混凝土保護層脫落、鋼筋裸露且鏽蝕嚴重，甚至出現橋墩損壞的狀況，工務處養護科表示將花費3億元改建，並一併與鄉道竹81線拓寬。

鄉長王增忠（左2）向縣長楊文科（右）說明峨眉湖現況，並提出各項待解決問題，希望縣府協助。記者巫鴻瑋／攝影
鄉長王增忠（左2）向縣長楊文科（右）說明峨眉湖現況，並提出各項待解決問題，希望縣府協助。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖布袋蓮滋生問題嚴重，將以打撈移除，並趁颱風季洩洪排除。記者巫鴻瑋／攝影
峨眉湖布袋蓮滋生問題嚴重，將以打撈移除，並趁颱風季洩洪排除。記者巫鴻瑋／攝影

碼頭 楊文科

延伸閱讀

百老匯音樂劇《貓》在竹縣演出 楊文科買票抽幸運嘉賓

楊文科將率「縣政新幹線」下鄉 在各鄉鎮巡迴聽民意

防疫優先 新竹縣中小學運動會閉門比賽

提升行人安全 竹縣118線、122線增設行人觸動號誌

相關新聞

竹市校園就博會釋4萬個職缺 新創公司祭160萬年薪搶才

疫情趨緩，就業徵才活動恢復，新竹市指標的5所大學，將於3月、4月份陸續舉辦校園就業博覽會，參與徵才廠商包括台積電、鴻海、...

桃中壢銀河水岸工程居民有感 部分道路將再規畫施作

桃園中壢銀河水岸亮點工程以銀河廣場為中心，將中壢區11條道路周邊道路與人行道整體規劃，並改善無障礙斜坡道、路口及試辦交通...

峨眉湖停車位不足影響觀光發展 有望透過購地解決問題

峨眉湖是著名新竹縣著名景區，不過遊船碼頭周邊卻缺少停車位，影響遊客前來意願，縣府決定與參山國家風景管理處一同向碼頭邊地主...

煙波集團將投入10億活化新竹文創館 2024年正式營運

煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，將投入10億元翻修新竹文創館，市府今指出，工程預計9月開工，2024年正式營運，將以特...

竹北2里獲汙水處理廠回饋金 25萬元怎麼花?周六來討論

新竹縣竹北水資源中回收中心，目前約有38戶事業用戶接管汙水下水道，縣府從今年度起編列回饋金，共25萬元補助受水資源回收中...

荷包注意！桃園14處區間測速通過資安測試 全恢復取締

桃園共有7個路段設有區間測速，繼警方台3、台7、台61、台66等地測速裝置2月底恢復取締，交通局在龜山區台1甲線和青山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。