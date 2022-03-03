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竹北2里獲汙水處理廠回饋金 25萬元怎麼花?周六來討論

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市家庭排放的汙水，經主幹管收集匯合後輸送到汙水處理廠，經過處理及回收再利用，減輕對水域的汙染，圖為竹北水資源中心外作業情形。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市家庭排放的汙水，經主幹管收集匯合後輸送到汙水處理廠，經過處理及回收再利用，減輕對水域的汙染，圖為竹北水資源中心外作業情形。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北水資源中回收中心，目前約有38戶事業用戶接管汙水下水道，縣府從今年度起編列回饋金，共25萬元補助受水資源回收中心影響的白地里、新港里，辦理公共建設、社會福利、民俗及育樂等項目，為了解地方民眾對回饋金使用方向及建議，將在5日上午舉辦說明會。

新竹縣政府工務處指出，竹北水資源回收中心自2012年7月起正式營運至今，竹北市汙水下水道用戶接管數累積已有3萬9000多戶，接管率達50.5％，縣府自2020年提案徵收使用費對象及費率，獲縣議會通過後，去年起開徵38戶事業用戶汙水下水道使用費，按一般用戶開徵費率的2倍，每度用水收10元。

工務處下水道科表示，因汙水處理廠設置於竹北市白地里，連帶影響周邊的新港里，縣府依《新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例》，前一年實收金額的5％編列回饋金，今年度將有25萬元回饋金，補助竹北市公所辦理白地、新港等2里興建公共建設、社會福利、民俗及育樂等項目。

下水道科坦言回饋金不多，為提供縣府與公所辦理地方福利與建設方向，也讓在地民眾對回饋金如何使用充分了解，並給予建議，將於周六上午10時在白地里社區活動中心辦理說明會。

汙水處理是城市的心臟，工務處表示，縣府積極推動建設汙水、雨水下水道系統，竹北市汙水下水道工程建設，第一期已在縣府周邊完成接管用戶1萬5651戶，第二期在高鐵特定區、台科大都市計畫，完成接管用戶3萬438戶，今年持續布建，將配合營建署計畫辦理第三期整體規畫，範圍至竹北市鐵路以西及豆子埔溪以北的區域。

新竹縣竹北市家庭排放的汙水，經主幹管收集匯合後輸送到汙水處理廠，經過處理及回收再利用，減輕對水域的汙染，圖為新竹縣竹北水資源中回收中心。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市家庭排放的汙水，經主幹管收集匯合後輸送到汙水處理廠，經過處理及回收再利用，減輕對水域的汙染，圖為新竹縣竹北水資源中回收中心。圖／新竹縣政府提供

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