桃園綠色生活悠遊節登場 倡導減碳還能賞花

桃園蘆竹花海盛開之際，市府5日到13日在蘆竹區誠聖宮廣場一帶舉辦「綠色生活悠遊節」，以自行車作為花海圖騰，宣導自行車運具、休閒活動及呼應低碳永續、全球氣候變遷等議題。環保局表示，民眾只要在活動期間到現場掃描集章QR Code，集滿5枚數位印章，還有機會抽中電動機車及新款手機等大獎，歡迎市民一起感受花漾桃園的風采。

環保局長呂理德表示，因應低碳永續及全球氣候變遷等議題，活動以自行車作為此次花海圖騰，宣導自行車運具、休閒活動、減碳等信念，現場也種植薰衣草、四季秋海棠等不同品種的花海，另美國區設摩天輪、旋轉木馬、歐洲區巴黎鐵塔並供應法式甜品，沙漠區還有仙人裝置藝術，適合民眾拍照打卡。

為期9天的活動，5日將舉辦電動機車誓師大會、電音三太子及悠騎城市生活小旅行；6日有親子市集攤位，讓民眾有吃又有玩；12日下午邀請小朋友最喜歡的Yoyo家族Kiwi姐姐、浣熊哥哥、卡通明星YAMY和YOYOMAN；13日活動有星光演唱會，邀請歌手劉昊、蔡明仁、張牧喬、邱軍及邱彩衣。