快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

桃市府牆點亮烏克蘭國旗色燈 鄭文燦：願和平到來

中央社 / 桃園2日電

俄羅斯入侵烏克蘭引起國際關注。桃園市政府今天晚間將市府外牆點亮藍、黃色燈光，象徵烏克蘭的國旗色，桃園市長鄭文燦表示，祈禱戰事盡快落幕，祈願烏克蘭的和平早日到來。

鄭文燦晚間在臉書發文表示，烏克蘭的人民為了保衛自己的國土，挺身捍衛自由，表現出無比的沉著與勇氣，讓全世界都為之動容，桃園市政府大樓點亮藍、黃燈光，聲援烏克蘭，祈願世界和平。

鄭文燦也說，祈禱戰事盡快落幕，讓烏克蘭人民可以保有自己的國家、自由與民主，「我相信，人民捍衛自由的決心，終將戰勝獨裁侵略的野心」。

桃園市政府表示，市府外牆的聲援烏克蘭點燈將持續至3月6日，從下午5時30分亮燈至晚間11時，歡迎民眾前往觀賞。

烏克蘭 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

年長婦女憂鬱症男性2倍 桃園婦女節推打開心世界3部曲

米迪幼兒園群聚案擴大 鄭文燦：今增2確診

桃園米迪傳播鏈數千人採檢 鄭文燦：建立防火牆盼收斂

追思228同時看烏俄戰爭 鄭文燦：台灣民主得來不易

相關新聞

名嘴轉身創作 林文義妙筆摘大獎

從報社副刊主編、立委國會辦公室主任、電視節目主持人到政論節目名嘴，人生閱歷豐富的林文義選擇在55歲退出螢光幕，執筆專心寫...

竹市健康證明 O別打成0

國內疫情趨緩，竹縣府昨宣布適度放寬兒少社福機構訪客規定及部分活動可免戴口罩，市區公車等大眾運輸開放飲食、用餐可逐桌敬酒等...

頭屋鄉跌破萬人 鄉代恐少4席

苗栗縣政府統計2月底縣內各鄉鎮市人口數，其中頭屋鄉比1月減少17人，跌破萬人大關，僅9987人，成為全縣第6個人口數不到...

龍潭機場噪音補助申請惹民怨 軍方允每天不限100人

陸軍龍潭機場阿帕契直升機起降噪音頻繁影響，軍方今年起開放龍潭區、平鎮區1里及大溪區12里申請航空噪音防制設施補助，昨天起...

慈濟捐疫苗設篩檢站 竹市府致謝簽合作共善備忘錄

新竹市政府與慈濟基金會今天簽署合作共善備忘錄，將針對環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制等4大面向合作。市...

Ｏ與0傻傻搞不清！竹市17萬戶申請新冠健康證明別填錯

衛福部1月21日起開放民眾線上申請「數位新冠病毒健康證明」，民眾需填寫身分證字號、健保卡號及戶號等資料，但新竹市民政處發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。