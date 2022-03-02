竹市列管213家農地違章 110家已獲核准納管

經濟部修正工廠管理輔導法，2016年5月19日前既存的低汙染農地違章工廠，須在今年3月20日前登記納管，如今大限將至。新竹市產發處統計，全市列管213家未登記工廠，已受理150家申請納管，並核准110家納管，核准率超過7成，另外103家其中40家不符納管要件或是需要補件，另63家則從未提出納管申請，若持續營運將斷水斷電。

新竹市產業發展處統計，全新竹列管工廠213家，已有150家申請納管、尚未申請納管63家。150家申請廠家近5成從事金屬製品製造業，近2成從事機械設備製造業，納管後每年依廠地面積繳交2至10萬元不等的納管輔導金，輔導期間將不適用工廠法規、建築法規及土地法規相關違規事項之裁罰。

市府產業發展處說明，150家申請納管，40家未獲核准，主要有2大原因，其中15家不符納管條件，如並非低汙染工廠等，市府將輔導轉型、遷廠或要求關廠，另外有25家雖符合納管要件，但還需要補正相關文件資料，若無法趕在20日前登記納管恐違法。

新竹市有許多金屬製品與機械設備加工廠，都是竹科等高科技產業重要供應鏈，針對農地違章工廠，工廠管理輔導法修正案將既有未登記工廠納入輔導管理，在「不新設」、「不汙染」以及「不危及公安」三個前提下，輔導未登記工廠改善環保、消防、排水、建築安全結構等項目後就地合法經營。

為協助新竹市符合資格的未登記工廠申請納管，市府產發處指出，已經發函通知，並持續辦理未登記工廠清查作業、成立單一服務窗口、設置諮詢專線電話外，並在產業發展處網站設置「特定工廠及未登記工廠專區」提供查閱相關法規資訊及文件書表。