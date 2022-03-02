「假日之森」木棧道遭海潮掏空 修復工程7月將完工

苗栗縣竹南鎮「假日之森」旁的濱海人行木棧道由於長期受海潮侵蝕，下方邊坡被掏空、木棧道基礎外露，嚴重影響通行，去年9月被縣府緊急封閉。苗栗縣文化觀光局編列400萬元經費規畫辦理的修復工程最近已啟動，預計7月完工後重新開放木棧道。

假日之森位於竹南鎮龍鳳漁港南側，當地海域是縣內著名的風箏衝浪、風浪板遊憩專區， 受衝浪、風浪玩家青睞，夏日更是吸引人潮，當地沿防風林帶施設有人行木棧道，可提供遊客通行、賞景。

苗栗縣文觀局指出，竹南海岸線有凸堤效應影響局部海流，假日之森木棧道下方邊坡近年因海潮侵蝕掏空，恐有邊坡滑落之虞，縣府去年9月1日起將木棧道封閉。

文觀局表示，修復工程在2月間已開工，施工項目包括邊坡擋土牆、綠美化及木棧道俢復，預計7月完工並重新開放木棧道。針對當地海岸長期的改善方案，相關單位已有朝2級海岸防護整合的規畫，預定在龍鳳漁港北側、青天泉到青草漁港實施養灘定沙、抛石保護工程，以減緩海岸侵蝕，未來龍鳳港清除的淤沙也會進行養灘，以減緩侵蝕速率。