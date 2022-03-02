「假日之森」木棧道遭海潮掏空 修復工程7月將完工
苗栗縣竹南鎮「假日之森」旁的濱海人行木棧道由於長期受海潮侵蝕，下方邊坡被掏空、木棧道基礎外露，嚴重影響通行，去年9月被縣府緊急封閉。苗栗縣文化觀光局編列400萬元經費規畫辦理的修復工程最近已啟動，預計7月完工後重新開放木棧道。
假日之森位於竹南鎮龍鳳漁港南側，當地海域是縣內著名的風箏衝浪、風浪板遊憩專區， 受衝浪、風浪玩家青睞，夏日更是吸引人潮，當地沿防風林帶施設有人行木棧道，可提供遊客通行、賞景。
苗栗縣文觀局指出，竹南海岸線有凸堤效應影響局部海流，假日之森木棧道下方邊坡近年因海潮侵蝕掏空，恐有邊坡滑落之虞，縣府去年9月1日起將木棧道封閉。
文觀局表示，修復工程在2月間已開工，施工項目包括邊坡擋土牆、綠美化及木棧道俢復，預計7月完工並重新開放木棧道。針對當地海岸長期的改善方案，相關單位已有朝2級海岸防護整合的規畫，預定在龍鳳漁港北側、青天泉到青草漁港實施養灘定沙、抛石保護工程，以減緩海岸侵蝕，未來龍鳳港清除的淤沙也會進行養灘，以減緩侵蝕速率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言