快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍潭機場噪音補助申請惹民怨 軍方允每天不限100人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
陸軍龍潭機場航空噪音防制設施補助申請大排長龍，引起民怨。圖／徐玉樹服處提供
陸軍龍潭機場航空噪音防制設施補助申請大排長龍，引起民怨。圖／徐玉樹服處提供

陸軍龍潭機場阿帕契直升機起降噪音頻繁影響，軍方今年起開放龍潭區、平鎮區1里及大溪區12里申請航空噪音防制設施補助，昨天起受理申請，軍方規定每天受理100人申請為限，連續2天民眾大排長龍，引起民怨，市議員徐玉樹今天下午表示，透過龍潭區公所與軍方協商結論，達成軍方受理一律收件，每天不限100人申請為限，解決民怨。

陸軍601旅表示，龍潭機場航空噪音防制設施補助規定，原是機場周邊居民申請，今年首次開放擴大至龍潭區、平鎮及大溪區13里居民申請，每戶申請補助上限1萬元，因應民眾申請，每天受理收件從60人增加為100人，原希望分流申請，不料民眾聚集排隊，與區公所和市議員協商決議，今天起不限100人申請規定，只要來申請就收件 盡快審查，順應民意。

軍方昨天起在龍潭區公所受理民眾申請龍潭機場航空噪音防制設施補助，因為每天僅受理100戶申請，首日就吸引4、500人排隊申請，許多人申請不到，今天繼續申請大排長龍，擔心又申請不到，抱怨紛紛，徐玉樹服務處接獲反映，認為軍方100人收件規定不合理，要求龍潭區公所與軍方協調解決。

徐玉樹表示，龍潭機場航空噪音防制設施補助原本以周邊的龍潭區5里及大溪區1里為限，今年起開放龍潭全區、平鎮區東勢里及大溪區瑞源、南興、瑞興、康安、義和、三元、光明、員林、仁和、仁文、仁武、仁愛里等12里，補助名額3400戶，補助上限1萬元，補助訊息公告後引起民眾踴躍申請，預估民眾申請爆炸，才請區公所和軍方好好協商做好補救措施，避免引起更大民怨。

陸軍龍潭機場航空噪音防制設施補助申請大排長龍，引起民怨。圖／徐玉樹服處提供
陸軍龍潭機場航空噪音防制設施補助申請大排長龍，引起民怨。圖／徐玉樹服處提供

機場 噪音 陸軍

延伸閱讀

改裝車呼嘯噪音惹怒 永康「環警監」聯合稽查施鐵腕

北京2機場 建2個千億級商圈

長沙機場T3航站開工 目標吞吐量4千萬人次

女星機場鞋子開口笑　「拿膠水狂黏」超慘畫面曝光

相關新聞

名嘴轉身創作 林文義妙筆摘大獎

從報社副刊主編、立委國會辦公室主任、電視節目主持人到政論節目名嘴，人生閱歷豐富的林文義選擇在55歲退出螢光幕，執筆專心寫...

竹市健康證明 O別打成0

國內疫情趨緩，竹縣府昨宣布適度放寬兒少社福機構訪客規定及部分活動可免戴口罩，市區公車等大眾運輸開放飲食、用餐可逐桌敬酒等...

頭屋鄉跌破萬人 鄉代恐少4席

苗栗縣政府統計2月底縣內各鄉鎮市人口數，其中頭屋鄉比1月減少17人，跌破萬人大關，僅9987人，成為全縣第6個人口數不到...

龍潭機場噪音補助申請惹民怨 軍方允每天不限100人

陸軍龍潭機場阿帕契直升機起降噪音頻繁影響，軍方今年起開放龍潭區、平鎮區1里及大溪區12里申請航空噪音防制設施補助，昨天起...

慈濟捐疫苗設篩檢站 竹市府致謝簽合作共善備忘錄

新竹市政府與慈濟基金會今天簽署合作共善備忘錄，將針對環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制等4大面向合作。市...

Ｏ與0傻傻搞不清！竹市17萬戶申請新冠健康證明別填錯

衛福部1月21日起開放民眾線上申請「數位新冠病毒健康證明」，民眾需填寫身分證字號、健保卡號及戶號等資料，但新竹市民政處發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。