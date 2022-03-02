龍潭機場噪音補助申請惹民怨 軍方允每天不限100人

陸軍龍潭機場阿帕契直升機起降噪音頻繁影響，軍方今年起開放龍潭區、平鎮區1里及大溪區12里申請航空噪音防制設施補助，昨天起受理申請，軍方規定每天受理100人申請為限，連續2天民眾大排長龍，引起民怨，市議員徐玉樹今天下午表示，透過龍潭區公所與軍方協商結論，達成軍方受理一律收件，每天不限100人申請為限，解決民怨。

陸軍601旅表示，龍潭機場航空噪音防制設施補助規定，原是機場周邊居民申請，今年首次開放擴大至龍潭區、平鎮及大溪區13里居民申請，每戶申請補助上限1萬元，因應民眾申請，每天受理收件從60人增加為100人，原希望分流申請，不料民眾聚集排隊，與區公所和市議員協商決議，今天起不限100人申請規定，只要來申請就收件 盡快審查，順應民意。

軍方昨天起在龍潭區公所受理民眾申請龍潭機場航空噪音防制設施補助，因為每天僅受理100戶申請，首日就吸引4、500人排隊申請，許多人申請不到，今天繼續申請大排長龍，擔心又申請不到，抱怨紛紛，徐玉樹服務處接獲反映，認為軍方100人收件規定不合理，要求龍潭區公所與軍方協調解決。