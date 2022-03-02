竹縣婦幼館7單位搬家 托育資源中心重新開館

新竹縣婦幼館將執行2樓增建工程，預計發展為竹縣第一所日間早期療育托育機構，現已完成細部規畫設計，近期將上網公告招標，新竹縣政府指出，因應工程，館內9單位有7單位已暫時搬離，其中新竹縣托育資源中心搬遷至第二運動場後，2日重新開館，遊戲室與借閱室採取線上預約，民眾可多加利用。

新竹縣婦幼館啟用迄今已14年，其中設有家庭教育中心、家庭福利服務中心、托育資源中心和社會處兒少保護辦公室等，因應新竹縣近年人口成長快速，縣府為增加新竹縣婦幼館服務能量，預計透過2樓增建工程全面健檢建築物，加強建物防漏以及增加可用空間，發展為日間早療托育機構。

社會處指出，新竹縣婦幼館2樓增建工程目前已完成細部規畫設計，若在5月底前工程順利標出，工期約一年半時間，預計2023年下旬可完工。因應工程即將展開，館內9單位除縣府教育局家庭中心及縣警局交通隊預計6月底前才搬到新竹縣第二運動場，其他7單位目前已暫時搬家。

搬家的7單位包含現代婦女教育基金會、中華人權兒童協會、社團法人世界和平會、新竹縣托育資源服務中心、新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心、新竹縣婦女福利服務中心、新竹縣新住民家庭服務中心。

縣府指出，新竹縣兒童發展早期療育通報轉介暨個案管理中心及新竹縣婦女福利服務中心已搬移至竹北市福興路1011號1樓及2樓，服務電話分別為03-6573603及03-6570892。新竹縣新住民家庭服務中心則移至竹北市縣政十一街71號3樓，服務電話為03-6570832。

辦理弱勢兒少關懷業務之社團法人世界和平會已搬移至竹北市四維街23號，服務電話為03-6568932。兒少保護業務之中華人權兒童協會則搬移至竹北市自強南路8號8樓之10，服務電話為03-5588353。現代婦女教育基金會搬移至竹北市嘉勤南路90號3樓03-5588224。