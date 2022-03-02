社區大樓私畫停車格居民憂違法 建管處：可提申述

現今的新建的公寓大廈等都有成立社區的管理委員會，會規範許多公共區域社區居民須遵守的生活制度，不過桃園卻有民眾指出，自家大樓的地下室電梯出口近日被多畫了幾個停車格，造成居民通行不便，也擔心逃生等問題，好奇是否有法可罰；桃市府建築管理處表示，民眾可先向管委會申述，若改善無效則可向建管處提出違法事實。

有民眾指出，自家大樓地下室近日被畫上新的停車格，且在電梯前的出入口，讓他相當疑惑為何近日增設，且也不是當初建商所規劃的樣貌，認為此舉是否有違法之虞。

建管處表示，通常私人的大樓大廈都有管委會，因此劃設停車格應是由社區自行管理及處置，管委會應有自己的規範，照著規定走，因此民眾可先向管委會提出申述；若管委會不處置或非同意劃設，民眾可向建管處提出違法事實進行申述。

建管處進一步說，若違規屬實，會先請管委會管理並改善，若還是屢勸不聽才會依照建築法或公寓大廈管理條例來強制改善，不過還是需要看案件的情快做調整。