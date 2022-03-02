慈濟捐疫苗設篩檢站 竹市府致謝簽合作共善備忘錄

新竹市政府與慈濟基金會今天簽署合作共善備忘錄，將針對環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制等4大面向合作。市長林智堅親自出席，也對慈濟表達3大感謝，感謝購捐BNT疫苗、協助市府設立疫苗施打站與社區篩檢站，守住疫情。

市府指出，今日簽訂的合作共善備忘錄內容共4項，「慈善關懷」為竹市獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善，長者照顧、愛心共餐、貧童助學以及其他社會慈善需求等；「防災教育」為機關團體提供防救災教育訓練、建立慈善救災合作機制等。

「生態環保」針對氣候變遷、全球災難、生態永續、環境保護等，並落實資源回收與分類，以及蔬食無痕、環保無塑，達成生態永續、清淨大地、健康身心等目標；「公益人文」則目標以創意、創新、創生等策略規畫，共同培育優質青年與人才。

林智堅今天赴香山慈濟靜思堂與慈濟基金會執行長顏博文簽署合作共善備忘錄。林特別感謝慈濟志工用愛陪伴需要的人，無論風災、疫情等，都能見到慈濟身影，扮演溫暖的角色，並引用證嚴上人名言：「有力量去愛人或被愛的人，都是幸福的人」。

尤其去年年中疫情升溫，慈濟挺身而出，包括與政府合作捐購BNT疫苗，林智堅也特別感謝，在新竹市部分，慈濟協助市府設立慈濟疫苗施打站，累計4萬7895人接種疫苗；去年苗栗爆發群聚，慈濟也提供組合屋等資源，協助市府設立香山社區篩檢站。

顏博文說，自疫情爆發後，慈濟每日開會討論慈善、醫療、防疫物資，尤其竹科園區疫情緊急時，動員幫助竹科公司快篩，確保園區安全並找出潛在感染者，另有部分特定族群生活受到影響，慈濟也啟動紓困計畫；新竹作為科技重鎮，慈濟的慈悲科技將應用在防災、災後清理應變，未來將會與市府、工研院討論合作方式。

慈濟今天還展示1輛行動餐車為3公噸半貨車，3小時內可提供900人4菜1湯餐點，曾應用於花蓮地震、台南維冠大樓震災、復興航空空難搜救現場；而行動淨水設備則提供可生飲之飲用水，一天可供水15噸，約6千人每日基本飲水需求。