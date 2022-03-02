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Ｏ與0傻傻搞不清！竹市17萬戶申請新冠健康證明別填錯

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市17萬多戶戶號開頭為英文字母大寫Ｏ，易被搞混為數字0，市府民政處提醒民眾多加注意。圖／新竹市政府提供
新竹市17萬多戶戶號開頭為英文字母大寫Ｏ，易被搞混為數字0，市府民政處提醒民眾多加注意。圖／新竹市政府提供

衛福部1月21日起開放民眾線上申請「數位新冠病毒健康證明」，民眾需填寫身分證字號、健保卡號及戶號等資料，但新竹市民政處發現，有新竹市17萬多戶戶號開頭為英文字母大寫Ｏ，易被搞混為數字0，有民眾輸入錯誤申請不到證明也不明就裡，只好衝到戶政事務所詢問，才知道戶號第一碼其實為英文O，市府今天提醒民眾多加留意。

新竹市政府指出，「數位新冠病毒健康證明」共3大功能，所有在國內接種者皆可下載、符合歐盟規範的查驗程式，可驗證60國的證明、提供具實名制的APP作為證明載具。民眾上網登入該系統時，如採一般登入方式，須輸入身分證字號、健保卡號及戶號，戶號可從戶口名簿中取得。

依據「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」規定，戶政事務所於設立或分立新戶，應核發戶口名簿並依序配賦戶號，戶號由文字碼及數字碼組成共8碼，一戶配賦一號。戶號第一碼為文字碼而後接7碼數字，而新竹市配賦的戶號第一碼文字為英文大寫O，因與數字0形狀相似，導致這陣子屢有民眾無法申請證明。

市府民政處戶政科指出，新竹市至2月底截止，共有17萬4124戶，這陣子因開放申請數位新冠病毒健康證明，戶所反映屢有民眾因戶號填錯，「把O填為0」，因系統查詢不到正確戶號，無法發放證明，有民眾線上申請不到，直接轉往戶所詢問才知填錯。

戶政科科長林丁財說，新竹市身分證字號同樣為大寫英文字母O開頭，但因為國人普遍知道身分證字號為英文字母，所以爭議不多，至於戶號第一碼同為大寫英文字母O，但平時較少使用，這陣子因為下載數位新冠病毒健康證明，民眾開始陸續翻出戶口名簿填寫上頭登載的戶號，因O與0相似造成誤解，提醒民眾多加留意，別白跑了。

新竹市17萬多戶戶號開頭為英文字母大寫Ｏ，易被搞混為數字0，市府民政處提醒民眾多加注意。圖／新竹市政府提供
新竹市17萬多戶戶號開頭為英文字母大寫Ｏ，易被搞混為數字0，市府民政處提醒民眾多加注意。圖／新竹市政府提供

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