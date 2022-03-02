竹市府與慈濟簽署合作 攜手打造幸福城市

新竹市政府與慈濟基金會今天簽署合作共善備忘錄，以促進環保生態教育、建立慈善關懷、公益人文及防災合作機制為目標，推動政府與民間跨界合作。

新竹市長林智堅今天到慈濟新竹靜思堂與慈濟基金會執行長顏博文共同簽署合作共善備忘錄，內容包含慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等4項計畫，另參觀慈悲科技商品，包含行動餐車、行動淨水設備等。

林智堅致詞表示，感謝慈濟在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間捐購BNT疫苗守護台人健康、協助市府設立疫苗施打站，以及鄰近縣市出現群聚感染時，第一時間提供組合屋等資源，即時成立香山篩檢站，盼未來攜手打造竹市為幸福、健康、永續的宜居城市。

林智堅說，市府與慈濟過去有許多合作與互動，包含長者訪視、弱勢家庭照顧，至今仍持續合作當中，未來將加強新住民、原住民家庭的照顧，此外，防災教育也很重要，將與慈濟合作，持續深化推廣防災教育。

顏博文致詞說，台灣防疫成績獲世界公認，自疫情爆發後，慈濟每日開會討論慈善、醫療、防疫物資，當新竹科學園區疫情緊急時，動員幫助多家公司快篩，確保園區安全並找出潛在感染者，另有部分特定族群生活受到影響，慈濟也啟動紓困計畫，贈送防疫物資。

新竹市政府提供新聞資料說明，此次簽署的合作備忘錄內容共4項，包括關懷獨居長者、弱勢家庭等「慈善關懷」，為大眾、各機關提供防災教育訓練的「防災教育」，落實資源回收與分類的「生態環保」，以及共同培育青年公益發展及人文特色的「公益人文」。