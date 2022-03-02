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頭屋鄉人口跌破萬人 鄉民代表選舉恐減少4席
苗栗縣政府統計2月底縣內各鄉鎮市人口數，其中頭屋鄉比元月減少17人，跌破萬人大關，僅9987人，成為全縣第6個人口數不到萬人的鄉鎮，如鄉內人口在5月計算基準點前無法回升到萬人，下屆鄉民代表選舉席次將從11席減為7席，對地方政治生態造成衝擊，鄉公所組織編制也將縮減。
縣府民政處公布縣內2月底人口數，全縣人口為53萬7428人，比1月底53萬7817人減少389人，至於各鄉鎮市人口數，最多的頭份市有10萬5093人，其次為竹南鎮8萬7332人，人口數最少的獅潭鄉為4132人。頭屋鄉1月底人口數為1萬零4人，到2月底減為9987人，人口數僅高於南庄、西湖、三灣、泰安及獅潭。
民政處表示，依法規，人口萬人以下鄉鎮，代表會席次將減為7席，頭屋現有11席代表，如人口到5月的基準點仍無法回升到萬人，年底選舉勢必減少4席。此外，南庄鄉人口現為9274人，同樣不足萬人，由於4年前在基準點時仍有萬人，因此維持11席，但下屆也勢必要縮減為7席。
頭屋從2017年迄今，人口逐年遞減，平均一年減少約200人，由於歷屆鄉長、代表選舉競爭激烈，這次如因人口跌破萬人導致年底選舉減少4席鄉民代表，勢將衝擊地方政治生態。
頭屋鄉長徐鑫榮表示，鄉內人口減少受大環境因素影響，有些縣市或鄉鎮會提供優惠福利措施或生育津貼吸引人口設籍，但畢竟效應是短暫的，頭屋沒有財源可比照，也無意如此，希望鄉內人口增減「順其自然」，期盼從軟硬體著手來提升鄉內生活、居住環境，讓人口自然增長回流。
他表示，鄉公所組織編制因全鄉不足萬人必須縮減課室，可以有2到3年緩衝期，過去鄉公所就曾將觀光課、農業課併為觀農課，未來調整也會視業務需求彈性規畫，並取得地方共識。
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