新竹縣防疫微解封 遊樂園、市區公車等開放飲食

中央社 / 新竹縣2日電

新竹縣長楊文科今天宣布，即日起至3月31日，適度放寬部分機構、活動可免戴口罩，以及市區公車等大眾運輸開放飲食等，其餘仍依中央防疫措施。

新竹縣政府發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，竹縣托嬰中心依中央指引辦理並謝絕訪客，托育資源中心採預約制開放親子遊戲、親子活動及教具、玩具借閱服務，可容納12組，網路預約6組、現場6組。

另在兒少社福機構、長照機構、身障機構等，有條件開放預約探視及訪客管理，每名住民訪客人數不超過3人、探視者須出示3日內自費篩檢陰性證明。

長青學苑春季班正常開課，社區關懷據點開放領餐或共餐，參與健康促進活動時可免戴口罩。社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動時，拍照、主持、致詞、講課等談話性質或從事運動，得免配戴口罩，但若無法保持社交距離，仍需戴口罩。

交通旅遊處則表示，市區公車比照高鐵、公路客運等運具，配合中央規定開放飲食。遊樂區總量管制維持園區最大承載量100%，園區內可飲食。

文化局表示，目前仍維持進入文化局各場館與園區前需量測體溫、實聯制與消毒手部，保持社交距離等防疫措施。

口罩 社交距離

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