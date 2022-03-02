竹縣防疫微解封 長照、兒少社福機構開放訪視

國內疫情趨緩，隨中央宣布3月起鬆綁防疫措施，新竹縣政府今日也宣布即日起至3月31日，適度放寬兒少社福機構訪客規定及部分活動可免戴口罩，市區公車等大眾運輸開放飲食、用餐也能逐桌敬酒等。不過口罩仍須隨身帶，進入文化局各場館園區也必須落實實聯制、量體溫、手部消毒工作。

今年初因應國內疫情升溫，新竹縣偶有確診個案與足跡，縣府1月宣布縣內長照機構、兒少安置及身心障礙機構全面暫停探訪，關懷據點共餐改為領餐，以防止疫情蔓延。如今因疫情趨緩，中央也已經宣布3月起運動、拍照免戴口罩等五大類放寬措施，竹縣府2日也宣布解除兒少社福機構禁止訪客等規定。

社會處指出，因應適度放寬措施，新竹縣托育資源中心採預約制開放親子遊戲、親子活動及教具、玩具借閱服務，可容納12組，網路預約6組、現場6組。

兒少社福機構、長照機構、身障機構有條件開放預約探視及訪客管理，每名住民訪客人數不超過3人。探視者須出示3日內自費篩檢陰性證明，但完成疫苗追加劑接種達14日以上，或確定病例符合檢驗解隔離條件且距發病日3個月內者免附。

社會處表示，長青學苑春季班正常開課，社區關懷據點開放領餐或共餐，參與健康促進活動時可免戴口罩。社運、身心障礙、婦女及新住民團體等辦理活動時，拍照、主持、致詞、講課等談話性質或從事運動，若能以不特定對象保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離時，得免佩戴口罩。

交通旅遊處則表示，市區公車比照高鐵、台鐵、公路客運等運具，配合中央規定開放飲食，遊樂區總量管制維持園區最大承載量100％，園區內可飲食。

新竹縣政府提醒民眾應自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。