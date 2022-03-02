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竹縣雜草公墓火警飆百件 客家掃墓謹記四不二記得
元宵節後客家人陸續掃墓，但因為新竹風大，經常傳出因燒紙錢或放鞭炮引發雜草火警，新竹縣消防局指出，今年統計至3月1日，雜草及公墓火警就有100多件，警義消為滅火疲於奔命，縣內19個消防分隊也將持續進行公墓防火宣導至清明節止，呼籲民眾謹記「四不二記得」原則。
新竹縣政府消防局從2月16日元宵節次日起，動員全縣各消防分隊到縣內各鄉鎮公墓巡視，進行「四不二記得」掃墓宣導，避免慎終追遠的孝心，因一時疏失，讓掃墓變成燒墓。
消防局指出「四不二記得」就是「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，希望大家一起努力，確保公共安全。
環保局表示，掃墓時緬懷已故先祖，誠心和敬意最重要，為減少空汙，建議改為少金、少香、少炮的環保祭祀，另外，民眾點火燃燒雜草、枯枝，若釀成山林火災，影響空氣品質，將通報環保局依違反空氣汙染防制法開罰，最高可罰10萬元。
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