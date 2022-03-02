旅行社領隊疫情衝擊人生轉彎 返鄉開餐盒店創口碑

七年級生Millie曾是年薪百萬的歐洲團領隊，受疫情衝擊旅行社生意歸零，也面臨裁員命運。正逢結婚生女階段的她，因此人生轉了個彎，去年底與廚師老公Major回到新竹市家鄉創業，以愛女為名開起煎烤餐盒店。兩夫妻堅持餐盒兼顧營養美味，靈魂調料也全部手工製作，希望客人吃得健康，也能滿足挑剔的味蕾。

Millie大學畢業後即進入旅行社，8年來踏遍30多個國家，無奈2年前疫情重創旅行社，分公司、辦公室陸續裁撤，員工也相繼裁員。她坦言旅行社轉作國旅不易，自己也正好在前年4、5月間懷孕，內心難免焦慮，但也轉念可趁裁員好好待產、休息。

整整2年多時間，海外旅遊幾乎喊卡，Millie觀察昔日領隊同事，雖紛紛轉換工作跑道，但多為臨時性質，如1922接線員、開保姆車、當外送員，也有人跑去拉保險、做房仲，或是打打零工邊做投資等，自己則決定和廚師老公攜手創業。

Millie丈夫Major曾在北市高檔法式、義式餐廳擔任廚師，去年同樣受疫情衝擊、禁止內用，放起了無薪假。Millie說，老公趁這段時間到朋友餐廳幫忙，發現健康餐盒店面配置簡單、生意不錯，兩人於是興起創業念頭，開始在新竹市找店面開餐盒店。

不過萬事起頭難，兩人沒有創業經驗，Millie坦言一開始毫無頭緒，好在過程出現「貴人」，有同在竹市開餐飲的熱心朋友幫忙找店面、帶去市場跟菜商、肉商議價，歷經近半年的籌備、裝潢，以愛女為名的「茉食」去年底開幕。

「茉食」主打煎烤餐盒，在傳統便當與健康餐盒間取得平衡。Millie說，健康餐盒怕水煮太清淡，又不想便當菜色太油膩，主食皆採煎烤烹調。為加速出餐速度，雞腿、牛排等肉品都先「舒肥」過，雖然處理費工，但真空回溫依舊可維持肉類軟嫩口感。

一打開「茉食」的餐盒不僅香味撲鼻，色香味更是俱全。Millie笑說「老闆的堅持就是主餐一定要好吃」，其他配菜顏色繽紛、兼顧營養，有青花菜、高麗菜、玉米等時蔬，還有自家醃漬的番茄、非基改豆腐、米飯選用在地新埔農家香米「高雄147號」。

Millie、Major兩夫妻的餐盒店位於建華國中前，雖然開業才幾個月，但回流顧客不少，不乏清交大學生、園區廠商訂購，甚至吸引美食部落客主動分享，慢慢上軌道。