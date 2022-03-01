石門水庫4/1起調漲入園車輛費用 7鄉鎮區民免費

中央社 / 桃園1日電

石門水庫園區以往採人工收取入園車輛費用，4月1日起將改為電子感應收費，費率調漲為大客車新台幣400元、小客車120元、機車50元，周邊的桃園市及宜蘭縣、新竹縣7鄉鎮民眾免費。

桃園市政府觀光旅遊局表示，石門水庫園區以往車輛入園都採取人工收費，20人座以上大客車新台幣300元，9人座以下小客車及250cc以上（黃、紅牌）大型重型機車80元、250cc以下（白牌）小型及普通輕型、普通重型機車30元。

觀旅局表示，4月1日起車輛入園收費將改為車牌自動辨識的電子感應收費，費用也調漲為400元、120元、50元；入園採單次計費制，收費時段為每天上午8時至下午6時；車輛完成繳費後，應於2小時緩衝時間內離場，逾時將重新計費，車輛駛離園區後再次入園，也須重新計費。

觀旅局表示，戶籍設在桃園市復興區、大溪區、龍潭區，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉等7鄉鎮區的民眾，可在當年度第1次入園時，憑身分證正本及本人行照在遊客服務中心櫃檯申辦免費入園證；每人限登錄1輛汽車或機車，當年度可免費進出園區，次年度須重新申請。

石門水庫 桃園 新竹

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