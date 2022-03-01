內壢火車站天橋有民眾掛衣物於欄杆 公所：加強巡邏

桃園內壢火車站是許多通勤族及學生族通車必經的車站，不過車站通往莊敬路出口的天橋，近半個月卻有路過民眾發現，天橋欄杆上掛了許多零散衣物，讓民眾覺得有礙觀瞻；中壢區公所工務課表示，已加強巡邏勸導，避免於公共場所不合適的物品出現。

有民眾表示，近期經過天橋總看到許多衣服吊掛在天橋上的欄杆，將公共場域當作自家晒衣場，路過民眾覺得相當不妥，因此向相關單位檢舉，鐵路局第一時間將衣物收走，不過過不久又有人將另一批衣服帶來掛。

市議員葉明月指出，火車站務員有鎖定隨機晾衣服的人士，並勸導不要隨意曬衣服，未來將交由中壢區公所工務課來協助處理。