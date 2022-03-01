親子共融 八德大安果樹公園新設多元化遊具

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市八德區大安果樹公園2020年闢建完成後，缺乏兒童遊戲設施，市府補助新設高低滑道、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具，日前已完工並開放民眾使用。記者朱冠諭／攝影
桃園市八德區大安果樹公園2020年闢建完成後，缺乏兒童遊戲設施，市府補助新設高低滑道、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具，日前已完工並開放民眾使用。記者朱冠諭／攝影

桃園市八德區大安果樹公園2020年闢建完成後，缺乏兒童遊戲設施，市府補助新設高低滑道、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具，日前已完工並開放民眾使用。桃園市長鄭文燦表示，桃園推動遊戲場改造和共融式公園建設計畫，除改善現有公園內遊戲場，也規畫在每個行政區挑選1座公園設置旗艦型共融遊戲場，全面提升兒童遊樂器材的安全規格。

大安果樹公園原是八德區大發段的閒置國有土地，市府投入1000萬新闢公園後，雖解決周邊居民長期停車空間不足、欠缺休閒遊憩綠地的問題，卻沒有遊戲設施。大安里長江朝雄提到，公園剛完工時雖保留土地上原有的柚子樹、芭樂樹等果樹，但因未經完善規畫，地面經常髒亂不堪，難以吸引居民同樂。

鄭文燦今天前往視察，現場已增設溜滑梯、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具。鄭文燦表示，八德區共有44個公園遊戲場，公所編列1500萬元改善舊式遊具，現已完成31個改善工程，包括大昌、里昂、忠勇、茄苳、重慶、榮興、福僑、大和公園都完工，剩下13個公園改善計畫預計也將在今年完成。

鄭文燦表示，市府推出「共融式公園推動計畫」，在13個行政區挑選一座公園設置旗艦型共融遊戲場，其中八德區選擇楓樹腳公園為代表，公園內規畫闢建高架景觀棧道、景觀水池、水岸步道、景觀農園及銀青健身樂活區等公共設施，滿足各年齡層使用者需求；此外，八德區今年也規畫增設2個大型公園，包括保一總隊轉型的大湳森林公園，和兼具防災功能的大湳公園。

桃園市八德區大安果樹公園新設高低滑道、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具。市長鄭文燦表示，八德區共有44個公園遊戲場，現已完成31個改善工程，剩下13個公園改善計畫預計也將在今年完成。</p><!--4--><p> 記者朱冠諭／攝影
桃園市八德區大安果樹公園新設高低滑道、攀岩牆、遊戲轉盤等主題遊具。市長鄭文燦表示，八德區共有44個公園遊戲場，現已完成31個改善工程，剩下13個公園改善計畫預計也將在今年完成。

記者朱冠諭／攝影

鄭文燦 桃園 森林公園

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