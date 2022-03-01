改善竹北大眉口壅塞 台1線將增左轉專用道與號誌

新竹縣竹北市台1線中華路與鳳岡路一段交會口，上下班時間車流量大，但因現有號誌與標線設計，北上車等待左轉鳳岡路儲車空間小，排隊車輛易堵住直行車，挨批交通亂象。立委林為洲等人日前邀集縣府單位及公務總局會勘，決議新增左轉專用道、左轉箭頭燈等，車道改善預計3月中旬完工。

竹北市中華路北上左轉鳳岡路一段，地方俗稱「大眉口」，上下班尖峰時間經常回堵，里長向立委辦公室反映，因為有太多左轉車堵在路口，導致中華路欲前往新豐、湖口等地的直行車無法順利通行。為解決回堵問題，公路總局與縣府將改善車道設計與燈號管制，近日將動工。

縣府交旅處指出，中華路北上將新增左轉車道、左彎待轉線、左轉箭頭燈，而目前位於中華路與鳳岡路交會口綠帶中間的等待線會取消；號誌則由目前簡單二時相，幹線道綠燈，支線道紅燈，之後改為全天實施三時相號誌，中華路先開放直右，然後開啟左轉保護，車輛就能左轉出去。

另外，上午7時至9時、下午5時至晚間8時，上下班尖峰時間將實施中華路南下禁止左轉。交旅處表示，左轉箭頭燈的存在必需有左轉專用車道，但有左轉專用車道不一定要有左轉箭頭燈，因此需待公路總局先改善標線部分，縣府將共同改善該路口號誌。