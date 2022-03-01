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「種牛樟，救苗栗」？ 業者3999棵樹苗贊助縣府發送
苗栗縣生技業者今年植樹節大手筆贊助縣府約140萬元、3999棵樹苗，供民眾索取，希望更能普遍種植，打造牛樟的故鄉，一苗一希望，一樹一未來，創造牛樟相關產業商機。
縣府植樹節「林活的碳循」活動，3月5日上午9點在頭屋鄉文德宮旁木棧道綠地旁登場，免費提供4000棵樹苗供免費索取，其中，林務局新竹林區管理處提供2000棵田代氏石斑木、茶梅、杜鵑、萊特氏越橘，另有業者提供2000棵牛樟樹苗。
縣長徐耀昌、新竹林管處長夏榮生等人，今天上午啟動植樹節活動，歡迎鄉親參加，夏榮生說，高山種樹由林務局負責，民眾在一般庭園、綠美化空間等地種植，林管處選擇的樹苗都是原生種，土壤、氣候等條件都適合，一起為地球降溫努力。
值得一提是業者贊助縣府3999棵1年多的牛樟樹苗，高90公分到150公分左右，樹苗單價約350元，總值140萬元左右，2000棵於5日植樹節活動發送，其餘分配到鄉鎮市公所。
業者喊出「種牛樟，求苗栗」，公益贊助種樹、捐血等活動，並供樹苗給露營區，業者指出，苗栗地形、溼度等條件得天獨厚，適合種植樟樹，也是縣樹，樟腦產業曾盛極一時，牛樟幾乎全身都可以利用製茶、生技及醫療等用途，全球都在發展牛樟生技等相關產業，關鍵會是在原物料，因此推廣種植，未來商機可期。
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