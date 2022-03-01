婆婆、老父都失智 苗栗市衛生所主任笑淚談照顧

苗栗市衛生所主任謝美倫的婆婆有中度失智症，舊事不忘、新事忘，家中一個多月前購買的米缸總是忘記，而是把垃圾桶當成米缸，家人接受這是失智症的日常，貼上大字報提示，還裝設瓦斯定時關閉器等，貼心為婆婆量身打造居家環境。

謝美倫分享經驗說，84歲的婆婆及娘家的父親都失智，但表現出來症狀不一樣，父親是缺乏方向感，曾經與孫子去看國慶煙火時上廁所，有2個進出口，這邊進、那邊出，結果就迷失，還有到土地公廟拜拜，不知所措枯坐，家人還要發動協尋找人。

此外，婆婆有中度失智症，家中米缸老舊，一個多月前換新，雖家人一再提醒，婆婆還是忘了，買米回家時，總是清掉垃圾桶的圾圾裝米，另除夕當天婆婆在浴室跌倒，左手橈骨骨折，開刀住院5天，婆婆也忘了，老是問「我的手怎麼了？」

她印象深刻，婆婆習慣愛乾淨，天天都要洗澡，但最近一個月都不洗澡，2月6日終於點頭肯洗澡，隔天家人帶婆婆去美髮店，也肯洗頭了，可以說是「舉家歡騰！想放鞭炮！」

謝美倫表示，除了家人陪伴照顧，娘家父親安排上日照中心，家中則貼上米缸、垃圾等各種大字報提示，瓦斯裝設定時開關，至於藥物則依時間格放置，有沒有服用清楚明白，讓婆婆可以在熟悉的居家環境生活。

衛生福利部苗栗醫院的臨床心理師劉怡君指出，依據台灣失智症協會公布，約每12名老人就有1人罹患失智症，失智症並非正常老化現象，也非普通的健忘，而是大腦功能受損，影響日常生活功能，逐漸喪失自我照顧能力。

她說，規律運動、充足睡眠、營養均衡、控制血壓、血糖和膽固醇等慢性疾病，預防頭部受傷，另外，每天都要有動腦的活動，像是閱讀、唱歌、培養新的興趣，或學新的技能，也要有正向的人際互動，都是避免罹患失智症的方法。