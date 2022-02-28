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一貫道桃園最大道場 鄭文燦主持崇德佛院動土儀式

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右四）主持發一崇德桃園道場崇德佛院動土，未來是一貫道桃園最大道場。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右四）主持發一崇德桃園道場崇德佛院動土，未來是一貫道桃園最大道場。記者曾增勳／攝影

桃園市發一崇德桃園道場崇德佛院今天在平鎮區土地舉辦動土典禮，市長鄭文燦與該道場點傳師劉邦樑等人共同主持動土，桃園佛院面積1700多坪，預定投資6億多元興建，未來將是一貫道桃園最大道場。

鄭文燦表示，桃園道場這塊土地歷經4年多，從特定農業區合法變更一般農業區及宗教用地，到合法申請建照，每一步都是合法申請，也是宗教團體典範，該佛院將是發一崇德最重要的道場。

位於平鎮區鎮德路旁、原屬特定農業區用地，在一貫道林姓道親捐地下，發一崇德桃園道場崇德佛院決定落腳該處，在桃園道場推手劉邦樑大力推動下，取得鄭文燦支持。

鄭文燦表示，發一崇德桃園道親道親很多，一直有個願望，要蓋一個崇德佛院，弘揚和追求一貫道的道法。內政部剛好開啟農業區變更規定，市政府完成區域計畫變更為一般農業區，可做為宗教用地。

該土地由市政府2018年先完成區域計畫程序，至2020年完成變更為一般農業區，並通過成立發一崇德桃園宗教發展基金會，申請完成變更為宗教用地，去年12月核發建照興建桃園道場崇德佛院，每一步都是合法申請。

他表示，發一崇德道場提倡固有倫理道德，與市府合辦讀經班，讓孩子自小瞭解倫理與道德與古籍留下的智慧，透過孝親表揚活動講述孝道傳統，期盼崇德佛院工程圓滿順利，成為發一崇德在桃園最重要的道場。

桃園市發一崇德桃園道場崇德佛院動土，未來是一貫道桃園最大道場。記者曾增勳／攝影
桃園市發一崇德桃園道場崇德佛院動土，未來是一貫道桃園最大道場。記者曾增勳／攝影

桃園 鄭文燦 倫理

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