苗栗市南苗105戶社會住宅在望 縣府及地方都期待

苗栗縣第一批社會住宅「明駝好室」統包新建工程，國家住宅都市更新中心預算4.6億多元，目前評選廠商中，預計2026年完工，提供105戶租住，附設400坪日照中心，滿足學子及就業青年的居住需求，創造高齡友善的居住環境。

縣府及地方人士都期待明駝好室，苗栗市民代表會副主席王封台說，明駝好室土地閒置多時，國家住都中心去年曾安排他與居民共15人，參觀林口社會住宅，相關設施及管理，都讓人放心，尤其周邊有聯合大學、社區公園及活動中心等，加上多處推動中大型建案，地方歡迎明駝好室進駐，促進南苗發展。

明駝好室基地在苗栗地方法院斜對面，苗栗市中正路、中正路1218巷路口交叉口，面積約461坪，土地產權台灣糖業股份有限公司，使用分區屬商業區，興建地下3層、地上9層大樓，規畫社會住宅至少105戶，國家住都中心今年2月18日第4次招標截止，預算4億6254萬元，已完成資格審查，目前辦理評選作業。

縣府工商發展處指出，明駝好室社會住宅暫定租金，約是行情8折，其中1房型12坪74戶，一般戶租金每月4968元、5808元，特殊境遇家庭、育有未成年子女3人以上、老人，及低収入戶、中低收入戶等優先戶，月租3984元、4824元；2房型18坪21戶，一般戶租金7452元、8712元，優先戶5976元、7236元；3房型24坪10戶，一般戶租金9936元、1萬1616元，優先戶7968元、9648元。