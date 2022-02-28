兒少帳戶存下未來希望 苗縣府103人獲獎勵金

中央推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，存下低收入戶及中低收入戶兒少未來希望，苗栗縣政府鼓勵意願，加碼優良繳存獎勵金，今年共有103人符合資格，最高可獲得自存金額2倍的2500元。

兒少帳戶對象是2016年元旦以後出生，列冊低收入戶或中低收入戶兒童，弱勢戶每月自存500元、1000元或1250元，每年最高1萬5000元，政府提供開戶金1萬元，每月相對提撥同額儲蓄，一直到年滿18歲，最高可存54萬元，做為繼續接受教育或就業的第一桶金，苗栗縣政府並加碼獎勵金穩定存繳戶提升意願，幫助脫離貧窮代間循環。

縣府社會處指出，社工人員訪視協助弱勢家庭，目前298人開戶，比率約7成，成效全國名列前茅，去年持續按月繳存6個月以上，獎勵自存款金額，持續按月繳存1年，獎勵金自存款金額2倍，共有103人符合資格，今年受疫情影響，縣府不辦表揚，獎勵金最近直接撥入帳戶。

社會處針對未加入或繳存不穩定的家戶，也將提供媒合就業，連結實物銀行等社會資源，減少家庭負擔，視家長需求開設理財教育課程，建立正確財務觀念，幫忙自立脫貧，電洽037-559667、558190。